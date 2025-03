La alcaldesa de Alcobendas, sobre el veto a Ayuso: "La obsesión del Ministerio era anularla"

Rocío García Alcántara decidió no presenciar la jura de bandera de Alcobendas desde la tribuna presidencial para estar al lado de la presidenta madrileña. En Espejo Público ha explicado cómo sucedió todo y porqué Isabel Díaz Ayuso no pudo presidir el acto, tal y como estaba previsto. "Yo invite a la presidenta el 21 febrero mediante carta como alcaldesa" cuenta García Alcántara. "Pensé que le haría mucha ilusión y su equipo nos confirmó que venía" pero cuenta que cuando se enteró el Ministerio de Defensa les dijeron que solamente iban a permitir que Ayuso fuera si no presidía el acto. "A través de reuniones con mi equipo y llamadas que yo recibí fue cuando me dijeron que nos cancelaban la jura si venía la presidenta y ya nos dijeron que permitían que viniera pero que bajo ningún concepto presidiera el acto", denuncia la alcaldesa.

Ayuso entre el público

Para no generar más polémica Isabel Díaz Ayuso se situó entre el público para seguir el evento. La alcaldesa agradece su actitud "lo que ha quedado demostrado es que a la presidenta lo que menos le importaba es dónde estuviera sentada. Estuvo con los vecinos, en la plaza abarrotada aclamándole..." pero denuncia lo sorprendente de la situación "yo creo que lo que pasó el sábado fue algo inédito. en muchísimas juras los presidentes autonómicos han estado en la tribuna presidencial, como tiene que ser".

Los asistentes fuero precisamente precisamente protagonistas durante varios momentos del acto. Por un lado quienes aclamaban a la presidenta y descargaban su descontento con un presidente del Gobierno ausente. Pedían la dimisión de Pedro Sánchez. Esas voces tenían poco después la réplica de otra parte del público que criticaba a la presidenta Ayuso, aparentemente mucho menos numerosas.

Rocío García Alcántara ha seguido explicando que la "obsesión" del Ministerio era "vetarla y anularla" y que ante la imposición de Defensa ella también decidió situarse en la plaza junto a ella en lugar de en la tribuna presidencial. Ha terminado la entrevista queriendo agradecer públicamente a Isabel Díaz Ayuso su presencia "a pesar del veto".

