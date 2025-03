Isabel Díaz Ayuso no invitará a nadie del Gobierno a ningún acto institucional por el Dos de Mayo

Isabel Díaz Ayuso ha tomado una decisión para el acto de celebración del Dos de Mayo, el día de la Comunidad de Madrid: no invitará a ningún miembro del Gobierno. La presidenta regional ha criticado en varias ocasiones el uso de los "poderes del Estado" y ha censurado las "dinámicas delictivas" del Gobierno contra ella.

La presidenta madrileña está organizando varios actos que tendrán lugar en la Real Casa de Correos ese día, pero ha roto las relaciones con el Palacio de la Moncloa y no invitará a ningún miembro del Ejecutivo de Pedro Sánchez.

"El Gobierno ha roto toda relación institucional con la Comunidad de Madrid", han trasladado desde la Puerta del Sol tras los desencuentros entre ambas administraciones.

La decisión se conoce después de la negativa del Ministerio de Defensa de cancelar, por primera vez, la tradicional parada militar. Un acto que tenía lugar el 2 de mayo en la Puerta del Sol y que no se producirá porque la ministra Margarita Robles se encuentra de viaje en Letonia, según explica el Gobierno. No obstante, la jefa del Ejecutivo regional responsabilizó al presidente Pedro Sánchez del veto. "El desfile ha estado desde tiempos inmemoriales con todos los presidentes de la Comunidad de Madrid, pero también otros presidentes", ha manifestado Ayuso.

Un 'veto' que Ayuso no cree que Robles lo haya hecho por el episodio con el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, hace dos años. "No sé por qué, pero me da que no va tanto por ahí. Me da más que viene por arriba", dice refiriéndose a Pedro Sánchez.

La presidenta de la Comunidad de Madrid pidió a la ministra Robles que reconsidere su decisión a través de una carta ya que el pueblo de Madrid "ha estado siempre muy unido a sus Fuerzas Armadas", por lo que no quiere "que se los distanciase artificialmente". "Me parece también de una torpeza tremenda. No sé si eso da mucho voto, pero le digo yo que quitarlo lo quita, porque eso va al final contra todos",

El último 'encontronazo' institucional entre el Gobierno central y Díaz Ayuso ha tenido lugar este jueves, después de que el Gobierno de la Comunidad de Madrid haya asegurado que el Ministerio de Defensa ha impedido al Ayuntamiento de Alcobendas que Ayuso presida una jura de bandera que tendrá lugar el sábado en la localidad madrileña. Así, Defensa ha replicado a la presidenta autonómica que sí puede asistir al acto en Alcobendas, pero como invitada porque la ceremonia la preside la alcaldesa y el general de brigada Antonio Bernal.

En la Plaza Mayor de Alcobendas tendrá lugar a las 12.00 horas una jura de bandera para personal civil, un evento organizado por la Brigada XII (BRI XII) que refleja "el compromiso de las Fuerzas Armadas con la sociedad y el interés de los ciudadanos en reafirmar su vínculo con España".

