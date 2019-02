Alberto Belloch le reprocha a Celia Villalobos que le dijera que era "la persona más fea del mundo"

"Cuando yo casi era joven me dijiste "Eres la persona más fea del mundo". No lo he podido olvidar y lo tengo grabado", le decía entre risas Alberto Belloch a Celia Villalobos.

Villalobos se ha excusado asegurando que aquellas declaraciones se produjeron en un debate radiofónico en el que decíanq ue Felipe González era muy guapo y José María Aznar muy feo. "Yo tenía ue defender a los míos y por eso te contesté así", señala.

Ambos se han tomado con sentido del humor esta anécdota del pasado."Tú tampoco me dijiste nunca que yo era la más guapa. Y tú no eres de los más feos", respondía Celia. Mientras Belloch entraba en el juego respondiendo: "Si no te lo he dicho antes te lo digo ahora, eres guapísima".