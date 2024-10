El ministro Albares, sobre el rescate de españoles del Líbano: "Concluimos la evacuación de los españoles que lo solicitaron y se presentaron"

La tarde-noche del jueves llegaba a España el segundo de los aviones procedentes de Beirut, capital de Líbano. La segunda de las aeronaves aterrizaba en el aeropuerto de Torrejón, en Madrid, dando por concluida la misión que ha evacuado a un total de 241 personas, 190 españolas, 40 libanesas y 11 de otras nacionalidades europeas y americanas.

José Manuel Albares, ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación del Gobierno de España, daba detalles sobre la misión de evacuación y los próximos pasos que tiene previstos el Ejecutivo.

El plan de rescate era anunciado públicamente este miércoles. Margarita Robles, ministra de Defensa, en su entrevista también en Espejo Público, avanzaba que dos aviones del Ejército del Aire viajarían el jueves a Líbano. Ya han terminado este primera evacuación.

¿Por qué no han vuelto más?

La cifra total es menor a la prevista inicialmente por las autoridades españoles. Robles avanzaba en un primer momento que serían en torno a 350 los ciudadanos que manifestaron su deseo de regresar a España. Esta cifra era actualizada poco después y confirmada hoy por el ministro Albares, se elevaba hasta "algo más de 500" personas las que expresaron su deseo de salir de Líbano. Algunos no han podido ser evacuados por distintas causas, burocráticas o imposibilidad de acudir a tiempo al punto de encuentro.

El ministro celebra la conclusión de esta misión de evacuación "felizmente". Y subrayaba que se ha repatriado a aquellos "que lo solicitaron y se presentaron en el aeropuerto voluntariamente".

Explicaba Albares que la operación se puso en marcha el pasado martes en coordinación entre los Ministerios de Exteriores y de Defensa. Según el ministro, las autoridades españolas han contactado con absolutamente todos los que estaban registrados en las listas y bases de datos consulares.

¿Continuarán los rescates?

Fuentes del Ejército habrían asegurado que se están llevando a cabo labores de acondicionamiento de una tercera aeronaves para estar preparados en caso de que se decida realizar otro rescate, que por ahora no está planeado de inmediato.

El ministro aprovechaba la entrevista para hacer un llamamiento al resto de españoles que estén en estos momentos en Líbano: "Si no se han puesto en contacto con la Embajada, que lo haga".

Albares informaba que el Ministerio ha duplicado el número de líneas telefónicas de asistencia así como ampliado su presencia en redes sociales para llegar al máximo de personas que se encuentren en la zona. Y pese a que en este momento no se ha iniciado una segunda misión de rescate, albares aseguraba lo siguiente: "No vamos a escatimar esfuerzos, como no lo hacemos nunca, para proteger a los españoles y ayudarles. Para eso hemos mantenido abierta la Embajada y al embajador al frente. La nueva política exterior de España no desprotege a los españoles en ningún escenario".

"Desmontar una vida en 20 minutos"

Los que han optado por regresar han dejado atrás sus trabajos, casas, y en definitiva sus vidas. Aun así hay quienes han tomado la difícil decisión de permanecer allí. Es el caso del entrenador de fútbol español Paco Araujo: "Nos dijeron que en 20 minutos teníamos que decidir que nos íbamos. Después de 13 años con nuestra vida aquí en 20 minutos coger una maleta de 20 kilos es complicado".

Sobre los que han decidido quedarse, el Ministerio que encabeza Albares trabaja por garantizar su seguridad lo máximo posible, atendiendo a las circunstancias existentes. Al mismo tiempo niega que las personas a las que se ofreció ser evacuados dispusieran solamente de 20 minutos: "No fueron 20 minutos. Se empezó a contactar a la gente desde unos días antes y a verificar que los correos electrónicos y los números de teléfono estaban actualizados".

Invitaba a que "este compatriota contactara con la embajada". Además destaca el hecho de que "todavía hay vuelos comerciales con una compañía aérea, con tres frecuencias semanales, que se desplazan a Madrid". Insistía el titular de Exteriores español que desde la embajada "le ayudarán a encontrar una plaza en esos vuelos. Todavía hay barcos".

El conflicto no para de crecer: ¿Existe riesgo extremo?

Existen temores sobrela respuesta de Israel contra Irán, tras el ataque masivo con misiles lanzado sobre territorio israelí. Incluso se baraja que los objetivos puedan ser las instalaciones nucleares del régimen de los Ayatolás.

Albares hacía un llamamiento a la desescalada a todas las partes y recordaba que el Gobierno ha condenado todos los ataques, desde el atentado terrorista de Hamás, a las acciones de Israel en Cisjordania y Líbano, hasta el ataque de Irán.

Recordaba por último que la situación es muy complicada y lanzabauna advertencia: "Estamos muy cerca de una guerra regional y no podemos permitirlo".