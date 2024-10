Albares, sobre la escalada de tensión en Oriente: "Estamos muy cerca de una guerra regional y no podemos permitirlo"

Ya están en España parte de los españoles que residen en Líbano. Concretamente, este jueves llegaron 241 de los 350 que estaba previsto que fueran evacuados del país en un primer momento. "Ayer concluimos felizmente la operación de evacuación de los ciudadanos españoles que lo solicitaron y se presentaron en el aeropuerto", ha asegurado este viernes el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, en el programa de Espejo Público.

Según ha explicado, "las personas que manifestaron su voluntad de querer salir del país eran más de 500", pero solo 241 se presentaron en el aeropuerto el jueves para ser evacuados. De hecho, ha desvelado que sobraron huecos en uno de los aviones. "El segundo vuelo que llegó ayer tenía plazas vacías, por lo que se las ofrecimos a personas de otras nacionalidades", ha comentado. Por ello, "no hay previstos más vuelos del Ejército". Aunque ha asegurado que "eso no quiere decir que, si las circunstancias lo aconsejaran, se pudiera en un futuro planificar otra evacuación".

"Absolutamente todos los españoles que teníamos conocimiento de que estaban en el país han sido contactados" y, para los que están de paso o están sin que la Embajada lo sepa, ha insistido: "Hago un llamamiento a todos los españoles que no se hayan puesto de momento en contacto con la Embajada -y de los que no tengamos conocimiento-, para que se pongan en contacto por correo y que estén pendientes de las redes sociales, donde hemos indicado los números de teléfono disponibles y a los que pueden llamar".

Aunque asegura que "es comprensible que algunos no quieran irse... Es un dilema moral", refiriéndose a los españoles que llevan años viviendo en Líbano y ya lo consideran su hogar. Pero, aún así, ha animado "a los compatriotas que aún no han salido, a que contacten con la Embajada". Y, en este sentido, ha explicado que "todavía hay vuelos comerciales disponibles que se desplazan a Madrid y todavía hay barcos que se desplazan a Turquía, a Grecia y Chipre...".

Y, para los españoles que decidan no salir del país, Albares ha asegurado que van a seguir "trabajando para que todos aquellos tengan la máxima protección". Asimismo, ha afirmado que van a "seguir en contacto con la Embajada para verificar el estado de nuestras tropas". "No vamos a escatimar en esfuerzos para proteger a los españoles", ha aseverado.

"Una diplomacia para la paz"

Sobre la escalada de tensión, el ministro ha asegurado en el programa de Antena 3 que "nosotros queremos el fin de la guerra". "Nuestra diplomacia es una diplomacia para la paz. En estos momentos lo que se necesita es contención y desescalada, ya que estamos muy cerca de una guerra regional y no podemos permitirlo". Para él, está claro: la paz se lograría con las "solución de los dos estados". "No me resigno a que la guerra sea la forma natural de relacionarse entre los pueblos de Oriente Medio", ha zanjado.

En este contexto, el rey Felipe VI viajará a Jordania. "El viaje del Rey se mantiene porque la Embajada nos ha confirmado que las condiciones de seguridad son aptas para ello", ha dicho el ministro. "Yo mismo acompañaré a Su Majestad en ese viaje, muy importante en este momento", ha zanjado.

