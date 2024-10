Paco Araujo, un español que se ha quedado en Líbano al que le comunicaron la evacuación con poco tiempo: "en 10 minutos no fue fácil"

En la tarde del jueves llegaron a España los primeros repatriados españoles de Líbano. Cerca de trescientos han llegado a Madrid, a bordo de dos aviones de la Fuerza Aérea Española. El Gobierno no descarta enviar un tercer avión si fuera necesario. Entre los evacuados también están algunos diplomáticos destinados en la embajada española en Beirut.

En principio se esperaba que llegaran alrededor de 350 personas de las 500 que habían solicitado ser evacuadas. Sin embargo, son menos de los previstos, llegaron unas 240 personas. Paco Araujo es uno de esos españoles que se han querido quedar. Ha hablado este jueves con Antena 3 Noticias y afirma encontrarse bien.

"En la zona donde nosotros vivimos está algo alejada de Beirut, a unos 25 kilómetros. Pese a que fue una noche donde la casa tembló varias veces y escuchamos explosiones, estamos bien y viviendo las cosas un poquito de lejos", comentaba el español.

Se ha producido en las últimas horas el bombardeo más tenso desde que todo empezó. Paco comenta que la evacuación se la comunicaron "con muy poco tiempo" y detalla que lleva muchos años en Líbano y "en 10 minutos dar una contestación así no fue fácil". "Yo me siento seguro, estamos al norte en la zona cristiana y no hay vuelta atrás".

Al ser preguntado por si se subiría en un tercer avión fletado por el Gobierno, Paco Araujo "no lo sabe". "Ayer fue una noche dura porque pese a que no estamos cerca, sí es verdad que escuchamos los estruendos. Parece que hay terremotos pero no lo se. A ver cómo se dan las cosas y ya decidiremos".

Araujo trabaja como entrenador de futbol sala allí desde hace años. Detalla que todo se encuentra suspendido desde hace 15 o 20 días. "Solo en la zona de montaña es donde todavía tenemos una academia funcionando", relata. El hacer la maleta y dejar su vida atrás es lo que frena a Araujo para salir de Líbano. "Son muchos años, 13 años los que llevamos aquí. Y es difícil. Mi hija está aquí, en el colegio. Es muy complicado. Cuando la Embajada nos llama y nos dice que en 10 minutos tenemos que decidirlo, la verdad que fue imposible".

Noche trágica en Beirut

Beirut ha vivido la peor noche desde que empezó el conflicto. Israel ha redoblado sus bombardeos y la capital libanesa ha sufrido esta madrugada el ataque más intenso hasta ahora. Israel asegura que busca al sucesor del líder de Hezbolá. Sospecha que está en un búnker.

Durante los ataques israelís del jueves, el Centro de Operaciones de Emergencia del Ministerio de Salud de Líbano ha registrado la muerte de al menos 37 personas, además de 151 heridos, en el marco de los bombardeos que, según dicen, tienen como objetivo al partido-milicia chií libanés Hezbolá.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com