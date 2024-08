La agonía de Jose, con su casa okupada viviendo en una furgoneta a 45 grados: "Me han parado mi vida"

Jose es el dueño de una casa en Valencia pero él vive en una furgoneta porque en su piso hay una inquiokupa que se niega a abandonar el inmueble. El juez ha dictaminado el desalojo de la mujer pero no puede recuperar la vivienda hasta que sea un magistrado el que lo determine.

La inquiokupa debería haber entregado el piso el pasado 29 de julio. Hoy todavía Jose no puede entrar en la vivienda porque, pese a que la juez les dio una orden aún no han abandonado la casa. El propietario no puede entrar hasta que la juez no le autorice. "Los juzgados están cerrados en agosto y yo me chupo agosto a 45 grados aquí dentro", lamenta este propietario desesperado.

"Es de una maldad sibilina el hecho de que me dejen en la calle"

Ha sufrido ya dos golpes de calor a causa de las altas temperaturas. Ve a sus okupas dentro de su casa desde la calle, afirma que esto es "de un gran maldad sibilina" el hecho de que le estén dejando a él en la calle. Si sube a su casa por las malas "se arruina la vida". Su inquiokupa se declaró vulnerable y él también lo ha hecho. Trabaja cara al público y acude a su trabajo en malas condiciones.

"He seguido el camino que se tiene que seguir y estoy en la calle con 51 años"

"Lo he ganado todo legalmente, no me he saltado las reglas, he seguido el camino que se tiene que seguir y estoy en la calle con 51 años y habiendo hecho las cosas bien", destaca.

"Es una impotencia que un país permita esto, que los sinvergüenzas estén auspiciados por las leyes, que nadie haga nada, que los políticos miren a otro lado a sabiendas de que hay un problema que está dejando en la estacada a miles de personas y miran a otro lado. Ver en la tele las elecciones europeas, todos los discursos y que no toquen este tema y que digan que es un bulo te vuelve loco y no hay derecho", manifiesta.

Si Jose hace caso omiso a la orden judicial y sube a su casa puede tener problemas legales. Ante el incumplimiento voluntario de la entrega de llaves ahora tienen que ir dos funcionarios de justicia con su abogado a la casa porque ahora la posesión se la puede dar un juez. La inquiokupa puede tener intereses legales sobre la deuda que todavía debe, explica la abogada Montse Suárez. Se da la circunstancia de que los padres de la inquiokupa tienen un piso en propiedad encima del suyo.

"Toda mi vida está tirada en un trastero"

Agradece a la plataforma de afectados por la okupación, le han dado ánimos, le han asesorado y le han ayudado legalmente. "Gracias a ellos yo estoy aquí", reconoce.

"A mí me han parado mi vida, todas mi aficiones, me gusta la música, tengo discos... Está todo tirado en un trastero, abandonado, las fotos de mi familia, me han parado la vida. Me va a tocar ponerme en manos de un psicólogo porque la velocidad a la que vivo yo y el estrés que tengo desde enero me va a pasar factura".