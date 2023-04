Ágatha Ruiz de la Prada, contundente en Espejo Público: "Ni Carmen Lomana ni nadie tiene que decirme como tengo que llamara a mi exmarido"

La separación marcó un antes y un después en la vida de Ágatha y también en su proyección mediática, e incluso en su relación con la prensa. Más cercana, más abierta y con más ganas de experimentar y no dejar escapar el amor, esa es la imagen que nos proyecta la diseñadora en los últimos años: "No le confesé a nadie que estaba escribiendo un libro, ni siquiera a mi pareja que es abogado. Lo digo porque he hecho verdaderos esfuerzos para escribirlo porque todo lo que cuento es verdad. Estoy muy ilusionada porque además voy a hacer el audiolibro".

Su hijo Tristán aún no ha leído su libro: "No lo critico. Ya encontrará el momento adecuado"

La diseñadora ha confesado que su hija Cósima ha leído el libro hace poco, el libro se presentó en diciembre, pero que su hijo Tristán aún no lo ha leído, algo que ella no critica, considera que ya encontrará el momento de leerlo.

Hace algo más de un año que Ruíz de la Prada comenzó una relación con José Manuel Díaz- Patón , un abogado al que conoció tras la ruptura con Luismi, más conocido como "el chatarrero". A los dos pudimos verles en la presentación del libro de Ágatha, fuimos testigos de su buena relación y de la admiración que le profesan a la diseñadora. Sin tapujos la empresaria reconoce su prototipo de hombre: "Soy perezosa para las relaciones con los hombres,. A mi me gustan los canallas, aunque me da miedo que me pongan los cuernos. ,Mi padre tenía una sensibilidad increible, tenía un feeling con las mujeres que era brutal. En definitiva a mi padre le aburría la familia. Creo que Patón es más bueno que Luismi, pero todos los canallas son iguales, con Patón tengo menos miedo. Al final reconozco que Luismi, por como es hizo un esfuerzo sobrehumano y terminó portándose bien".

"Voy a intentar vestir a la niña de Ana obregón"

Al hilo de la actualidad se le ha preguntado a Ágatha por Ana Obregón y la maternidad subrogada a los 68 años: "Yo tengo ganas de ser abuela, es divertido ser abuela joven. Le voy a regalar unos trajes a Ana Sandra , mi hermana se llama igual, me parece un nombre maravilloso. Voy a intentar vestir a la niña".

"No me interesa nada lo que diga Carmen Lomana, la tengo bloqueada desde 2020"

Una postura muy distinta es la que mantiene con su adversaria Carmen Lomana, hace meses que se desató un guerra entre ellas a raíz de las críticas que la socialité le lanzó a la diseñadora. Lomana le reprocha a Ágatha que esta hable mal de su ex, y la diseñadora no está dispuesta a recibir órdenes de la colaboradora: "No me interesa nada lo que diga esta señora, la tengo bloqueada desde 2020, incluso mentalmente, es una persona que no me interesa nada. Nunca ha sido amiga mía, jamás en la vida".

Pero lo que de verdad no le persona a Lomana es que esta llame a Cósima para lanzarle mensajes: "La ha estado llamando para meterse en la relación de madre e hija, y eso no creo que lo haya hecho para crear un acercamiento conmigo. Además ni Carmen Lomana ni nadie tiene que decirme como tengo que llamarle (al innombrable)"

Ágatha también ha opinado acerca de la inminente visita del rey emérito a nuestro país, según fuentes cercanas al monarca serían la próxima semana cuando D.Juan Carlos viajaría a Sansenxo para participar en las regatas, al igual que hizo el pasado año: "No creo que el emérito tenga que estar dando explicaciones todo el rato, yo en su lugar no habría abdicado nunca. Me parece absurdo que tenga que avisar para venir a Sansenxo. Reconozco que soy muy juancarlista. En general me encantan los reyes. Me gustaría asistir a la coronación de Carlos de Inglaterra".