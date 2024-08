Afra Blanco, ante la segunda huida de Puigdemont: "Me parece grueso decir que son órdenes políticas"

Carles Puigdemont, expresidente de la Generalitat, volvió a pisar suelo español el pasado jueves tras 7 años en el extranjero, aunque su estancia fue breve. La ley de amnistía, en principio, parecía facilitar su retorno, pero el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, se negó a retirar la orden de arresto por malversación.

Apenas un día después de su aparición en Barcelona, Puigdemont ha vuelto a salir de España. Según declaraciones de su abogado, Gonzalo Boye, y del secretario general de Junts per Catalunya, Jordi Turull, Puigdemont ya se encuentra en Waterloo, Bélgica.

Mientras tanto, el juez Llarena ha exigido explicaciones al Ministerio del Interior y a los Mossos d'Esquadra sobre el fallido operativo policial que debía haber detenido al expresidente. El magistrado ha solicitado detalles sobre el diseño, la aprobación y la ejecución del operativo, así como sobre las decisiones tomadas tras su fuga, cuestionando cómo Puigdemont logró escapar nuevamente. Boye ha defendido que la aparición de Puigdemont en Barcelona fue un acto calculado para demostrar su desafío al Estado, y ha expresado su confianza en que la ley de amnistía terminará por aplicarse al expresident.

Carles Puigdemont escapa de Barcelona entre desconcierto y fallos en la seguridad policial

La inesperada fuga de Carles Puigdemont tras su breve aparición en Barcelona ha generado numerosas preguntas y pocas respuestas. A pesar de la gran cantidad de personas congregadas en el Arco del Triunfo, el expresidente de la Generalitat logró abandonar la ciudad sin que la Policía lo interceptara. Según testigos y reporteros presentes, la seguridad en el lugar fue notoriamente deficiente, especialmente en los alrededores del Parque de la Ciutadella, donde no se observó un despliegue policial significativo.

¿Había importante presencia policial?

Marta Sasot, reportera de Antena 3 en Barcelona, relató cómo, en medio de la multitud, se dio cuenta de que Puigdemont había desaparecido. La falta de presencia policial permitió que un hombre que podría ser Puigdemont, escoltado por dos personas, abordara un coche blanco y huyera en dirección contraria. El vehículo, conducido por una mujer de mediana edad, no fue seguido por ninguna unidad policial por lo que pudo huir sin problema.

Además, se cuestiona la extraña decisión de no permitir acceso a la prensa ni a cámaras detrás del escenario donde Puigdemont había dado su discurso, lo que muchos consideran una señal de que la fuga pudo haber sido planificada. El fallido operativo ha suscitado dudas sobre la efectividad de las fuerzas de seguridad en este caso.

¿Estaba diseñada la actuación política?

Jaime de los Santos, sugiere que esta fuga fue parte de una estrategia política planificada: "Todo esto lleva diseñado desde hace tiempo". La analista política Afra Blanco rechaza esta teoría, calificándola de especulativa: "Me parece grueso decir que son ordenes políticas" a lo que añadía que Pedro Sánchez no es beneficiario: "Pedro Sánchez que salga beneficiado por un Puigdemont o con una Cataluña enfadad no se aguanta".

La activista defiende las actuaciones policiales catalanas pidiendo respeto: "Me gustaría que se mostrara respeto por los mosos de escuadra y por las fuerzas del estado, que puedan explicar lo sucedido"

Lo cierto es que Puigdemont ha vuelto a salir de España, dejando a las autoridades y a la opinión pública en busca de explicaciones y burlándose de ella.

Afra Blanco da por perdido al expresident de la Generalitat: "Carles Puigdemont se ha dado por acabado".