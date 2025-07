Máxima tensión por tercera noche consecutiva en Torre Pacheco que se salda con 8 detenidos

El despliegue policial ha evitado el choque frontal entre grupos radicales e inmigrantes. Según las últimas informaciones, los detenidos son 8. Seis por los altercados de las últimas horas y otros dos por la brutal paliza al hombre de 68 años que desató esta oleada de violencia. El agresor está identificado, pero sigue en libertad.

A partir de las 11.00h de la noche el barrio de San Antonio se blinda en Torre Pacheco. La policía y Guardia Civil recorre en coche y a pie cada una de las calles.

A lo largo de la noche nuestro equipo graba varias detenciones. Todos son grupos de jóvenes. Van armados. Los agentes les requisan bates, palos y anillas de hierro.

Un equipo desplazado

El equipo de Antena 3 Noticias desplazado a la zona, habla con algunos de los vecinos de Torre Pacheco, aseguran que “estamos muy mal, pero por la gente que está viniendo de fuera. Si no hubiera venido la gente de fuera no habría ningún problema”.

La tensión se siente en cada una de sus calles. Hay vecinos, migrantes, que tienen miedo. “Claro que tenemos miedo, claro que tenemos miedo porque no sabemos lo que está pasando aquí” aseguran.

La Guardia Civil se prepara con el equipo antidisturbios por si a lo largo de la noche se repiten los altercados que se han vivido en noches anteriores entre grupos de radicales e inmigrantes. Ellos, los migrantes, asegura que “venimos a buscar la paz aquí a España, otra cosa no”.

Varios locales han sido asaltados en las últimas horas. Hay daños en el mobiliario urbano y también en coches particulares. Los propietarios de algunos negocios tienen miedo de abrir sus establecimientos.

“Tenemos miedo, yo mi coche no lo saco y ahora la persiana la he bajado. Ha empezado a venir la policía, nos ha avisado y he tenido que cerrar”, asegura un vecino propietario de un restaurante de comida rápida.

Muchos de esos vecinos afirman que es la primera vez que ocurre una situación así en una localidad multicultural en la que habitualmente reina la convivencia.

