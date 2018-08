EL REY EN CATALUÑA

'Espejo Público' habla con Adrià Alsina, secretario nacional de ANC, sobre la visita del rey Felipe VI a Cataluña con motivo del aniversario del atentado en Barcelona. Insiste en que tras el discurso del 3 de octubre "el Rey renunció a ser rey de los catalanes que no le apoyaban", pero que no habrá conflicto en el evento de recuerdo a las víctimas ya que "el Ayuntamiento de Barcelona ha planteado con inteligencia un acto que se centrará básicamente en el recuerdo de las víctimas". En ese acto no habrá discursos de parlamentos, políticos o jefes de estado lo que no convertirá el acontecimiento en "un gran viva al rey" según comenta Alsina.