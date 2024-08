El actor Daniel Guzmán es condenado por agredir a unos okupas: "Demasiado poco le ha caído"

El actor Daniel Guzmán ha sido condenado por agredir a los jóvenes que okupaban una casa vacía de su propiedad según ha podido saber el programa Espejo Público. Los okupas le llegaron a grabar con su móvil en el momento de la agresión.

Los hechos tuvieron lugar el pasado 20 de mayo de 2023. En ese momento 3 jóvenes fueron desalojados a la fuerza de una casa que okupaban en Aravaca. Uno de los agresores habría sido el actor Daniel Guzmán, actor y propietario de la vivienda. Según ha podido saber Espejo Público el día de los hechos, en torno a las 18,15 horas, cuatro hombres de complexión fuerte y Guzmán entran a la casa por una ventana del patio interior. De los 6 okupas, los 3 que están en la vivienda se encierran en la cocina y tratan de protegerse con la nevera. En su declaración aseguran que son arrastrados por el suelo y obligados a entregar las llaves de la vivienda.

En un momento dado los okupas ven la cara de uno de los agresores: Daniel Guzmán. Señalan que no pensaban que el actor iba a usar los métodos de empresas cercanas a la extrema derecha. Meses después se celebra la vista oral a la que Daniel no acude. Finalmente ha sido sentenciado por un delito de lesiones y a pagar una multa de 950 euros. Esta sentencia está teniendo mucha repercusión en redes sociales ya que Guzmán también es conocido por su ideología de izquierda.

"Daniel es una persona que ha idealizado en redes sociales el tema de la okupación", asegura el periodista y colaborador de Espejo Público Fernando Bonete. "Cuando te toca en tu propiedad y en tu bolsillo los principios quedan a un lado. Uno puede sentir impotencia y es normal, pero eso nunca te puede llevar ahí", señala.

El periodista Javi Fuente ha hablado con Daniel Guzmán, que se encuentra en Marruecos. Afirma que el actor le ha comunicado que para él este juicio es absolutamente nulo. Mantiene que no puede haber resolución si nunca le ha llegado la notificación. Espejo Público ha hablado también con el Tribunal Superior de Justicia de Madrid que ha confirmado la noticia de que ha sido condenado por un delito leve de lesiones.

La abogada Montse Suárez señala que el actor fue citado por estos hechos en forma. "La ley permite que el acusado no asista al juicio y que se celebre en su ausencia. El intérprete no acudió al juicio", apunta. "A mí juicio bastante poco le ha caído porque las lesiones de los okupas no requirieron una asistencia facultativa continuada", destaca la letrada.

Suárez prosigue explicando que en los fotogramas de la grabación se ve que el actor estaba tapado inicialmente y entró en su casa de forma ilegal. "El okupa por mucho que nos duela está en una posesión del inmueble y solo puede ser sacado por un procedimiento de usurpación o bien de un abandono dicho por un juez y un alzamiento", destaca.

El testimonio de una víctima de okupación: "Este es un ejemplo de la doble moral"

Carmen es víctima de okupación y entiende lo que ha hecho Daniel Guzmán. "Lo que ha hecho es un ejemplo de la doble moral porque hasta que no te toca no sabes lo que se siente, después de haber peleado por tener una casa te obligan a pagar todo aunque tengas sentencia a favor hace dos años. Carmen está esperando que ejecute la primera expulsión y a partir de ahí "empezaremos con el problema de la vulnerabilidad", explica. Reconoce que ella mismo si tuviera que hacerlo recurriría a la justicia.