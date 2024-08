Condenan al actor Daniel Guzmán por agredir a un grupo de okupas que expulsó por la fuerza de su casa de Madrid

El actor que interpretó a 'Roberto' en la popular serie de televisión 'Aquí no hay quien viva', Daniel Guzmán, ha sido condenado por agredir a un grupo de jóvenes que ocuparon una de sus propiedades en Madrid en mayo del 2023. El Juzgado de Instrucción Número 3 de la capital le ha impuesto una condena por un delito leve de lesiones, a pesar de que el también guionista y director ha negado en todo momento su autoría en los hechos y tampoco ha acudido a la vista oral del caso por el que se le investigaba.

Los hechos por los que ha sido condenado el actor

Seis jóvenes ocuparon una vivienda que estaba a nombre de Daniel Guzmán en mayo del año pasado. La casa se encontraba en las proximidades de Casa de Campo, estaba deshabitada y los individuos no sabían a quién pertenecía. En ningún momento la propia vecina de la casa tuvo problemas con los jóvenes porque, tal y como explican desde el tabloide digital 'El Salto', incluso se encargaban de cuidar el exterior. Los ocupas, cuando se enteraron de que el reconocido actor era propietario de la vivienda, no dudaron en contactar con él para dialogar. Conocían que "era aparentemente sensible a los problemas de vivienda". Sin embargo, nunca llegaron a tener respuesta.

El 20 de mayo fue el día de la supuesta agresión. El grupo de jóvenes se encontraban dentro de la casa cuando cinco hombres entraron por una de las ventanas para sacarles por la fuerza. Siempre citando las mismas fuentes, les dieron varios golpes en la cocina y les pidieron que le diesen las llaves para echarles a rastras. Uno de los asaltantes iba tapado. Posteriormente, fue identificado como el director, que fue grabado en un vídeo que ha sido clave durante todo el proceso judicial. Cuando la policía llegó, los asaltantes ya habían huido del sitio.

La multa que deberá abonar Daniel Guzmán

Según reza la sentencia a la que ha podido acceder el citado medio, Daniel Guzmán lesionó levemente a uno de los ocupas en las extremidades. Por ese motivo, el actor, guionista y director ha sido condenado a pagar una multa de diez euros que debe abonar diariamente durante dos meses. También se verá obligado a responder económicamente en términos de responsabilidad civil al denunciante satisfaciéndole con 350 euros. Los jóvenes consideraron que la reacción de Guzmán fue desproporcionada y que se distancia bastante de los valores que supuestamente expone en las redes sociales.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com