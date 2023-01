El abrazo con Susanna Griso que ha emocionado a Miguel Ángel Revilla: "Eres mi amiga y más cosas"

Miguel Ángel Revilla ha visitado Espejo Público por la lanzamiento de su nuevo libro 'Toda una vida'. El presidente de Cantabria ha repasado con Susanna Griso algunos de los temas más candentes del panorama político. A la hora de despedir la entrevista Susanna lamentaba tenerle que despedir: "A mí me encantaría que esto fuese El Hormiguero y yo pudiese estar hablando con usted hora y media, pero no me dejan porque tengo todavía mucha plancha por delante, ya lo siento".

La periodista agradecía además la presencia de Revilla en el plató del programa. "Es muy raro tenerle aquí. Le agradezco mucha la presencia", subrayaba.

"Tú eres amiga mía. El político explicaba que en su casa, "un modesto piso en Astillero", han entrado tan solo 2 ó 3 personas y una de ellas es precisamente la presentadora de Espejo Público Susanna Griso. "Conozco a un montón de gente pero habrá habido 2 ó 3 personas que hayan estado en mi casa. Yo tampoco voy a las casas de los demás porque es un incordio que venga alguien", comentaba. Susanna aprovechaba el momento para mandar un cariñoso saludo a Aurora, esposa de Revilla, que actualmente está luchando contra un cáncer de colon.

"Te considero un buen amigo y eso viniendo de mi hijo es mucho decir"

"Susanna ha estado en mi casa y en el libro digo que eres mi amiga y más cosas. La quiero mucho, es muy solidaria, muy buena gente y es mi amiga", matizaba Revilla. La comunicadora agradecía esta declaración de amistad y respondía diciéndola que ella también le consideraba un buen amigo "y esto dicho de un político es mucho decir", apostillaba. Ambos han cerrado este emotivo momento fundiéndose en un abrazo.