El 66% de los presos de ETA cumple condena fuera de prisión

"Hemos venido a decirle a la izquierda abertzale lo que siempre les decimos: Que no son presos políticos, que son asesinos presos". Lo dice Consuelo Ordónez, presidenta del Colectivo de Víctimas del Terrorismo, Covite.

Junto a otras víctimas, protesta en Pamplona ante una concentración de Sare, plataforma de apoyo a presos de ETA. Es una forma de denunciar la política penitenciaria del Gobierno Vasco y la Audiencia Nacional en relación a los terroristas.

Los miembros de Covite reciben abucheos y gritos de los seguidores de Sare por encararse con ellos. Pero Consuelo insiste, grita, pidiendo que la Justicia no siga olvidando a las víctimas. Su hermano Gregorio Ordoñez fue asesinado por ETA hace 30 años.

"Estamos acusando al Gobierno Vasco y a la Audiencia Nacional de otorgar unos terceros grados con fraude de ley y en contra de nuestro derecho a la justicia", asegura.

"El 66% de los presos de ETA cumple condena en casa o entrando y saliendo de prisión"

Fue en octubre de 2021 cuando las competencias penitenciarias llegaron al País Vasco. A partir de ahí, se ha disparado el número de presos que sale de la cárcel. Ahora mismo, de los 133 reclusos de ETA , el 66% cumple condena en casa o entrando y saliendo de prisión. Hay 87 etarras en la calle frente a los 46 que siguen entre rejas. Algunos de ellos están firmando cartas de supuesto arrepentimiento. Unas misivas que, gracias a la Ley General Penitenciaria, abonan el terreno para abandonar la cárcel. Pero como muchas víctimas, Ordóñez no se fía de esas cartas. "En realidad, me importan una mierda. Yo no me las creo. Yo lo que quiero es que renieguen públicamente de todo lo que significó ETA", apostilla.

Conchita Martín tampoco da credibilidad a ese supuesto perdón que están manifestando los etarras por escrito. Es viuda del teniente coronel Pedro Antonio Blanco. Eta lo asesinó con un coche bomba en el año 2000, cuando iba al trabajo. Fue a dos manzanas de su casa. Conchita escuchó la explosión. Nos asegura que al principio fue "monstruoso, como estar en una guerra". Ahora, asegura que "las heridas van cauterizando, pero queda la cicatriz: la pérdida y la ausencia". Esta viuda es muy crítica con las excarcelaciones de terroristas. "Con los beneficios que otorgan a los asesinos, las autoridades obtienen réditos políticos. Y nosotros, como víctimas, nos sentimos traicionados, abofeteados", asegura.

"Cuando solo te exigen pedir perdón es fácil"

Iván Apaolaza, es uno de los asesinos del marido de Conchita. Fue condenado a 123 años de prisión, pero solo ha estado dieciséis en la cárcel. Ya tiene el tercer grado. "Esas cartas son ridículas. No me creo ese perdón. Si me quitan años de cárcel, digo que soy católico practicante si nunca he ido misa. Cuando solo te exigen pedir perdón, es fácil", asegura Conchita.

Tras el atentado, tuvo que tirar de coraje y sacar a sus dos hijos adelante. Ahora, da conferencias a estudiantes para que comprendan qué es el terrorismo. Conchita se niega al olvido. "Ahora se ha conmemorado el Holocausto. ¿Se le dice a esas víctimas que olviden? Es imposible olvidar lo que ha cambiado tu vida", asevera.

"Hay víctimas que ya están tomando medidas porque esto es muy difícil de tragar"

Le preocupa mucho la excarcelación de presos de ETA, ese nuevo golpe como víctima. "Si yo les veo a todos, a los etarras, tomando txikitos en la calle, me voy a plantear marcharme de España. No soy la única. Hay víctimas que ya están tomando medidas, porque es muy difícil tragar", afirma.

Las asociaciones de víctimas piden un freno a la política penitenciaria actual. No se cansan de decir que las autoridades están cumpliendo la exigencia de ETA de vaciar las cárceles.

