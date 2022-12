La mujer acusada de matar a su amiga por dinero se enfrenta a 24 años de prisión

Lo ha negado todo ante el juez y ha logrado retrasar el juicio, pero lo que parecía el crimen perfecto no lo es tanto. Numerosas contradicciones y un enorme aluvión de pruebas contra ella, la convierten en la principal sospechosa. María Ángeles argumenta que no necesitaba el dinero del seguro para nada, pues su nivel de vida es lo suficientemente elevado.

Por su parte, los padres de la víctima, Ana Páez, aseguran que "confían en la Justicia, pero hasta que no se dicte sentencia no podemos estar tranquilos". El hermano de la víctima recalca que vió a María Ángeles "muy tranquila, fría y calculadora". Los familiares de Ana habían llegado a hablar con "Angie" tras la desaparición de su hija, "desde el primer momento nos dio muy mala espina, aunque no podíamos suponer que ella fuera la asesina".