La carta del hermano de un deportista muerto por coronavirus: "Espero que un día nos cuenten la verdad"

Cuenta José Andrés que nunca pensó que el coronavirus pudiera tocarle a ellos ya que al principio las autoridades aseguraban que era una gripe que afectaba a personas mayores y con patologías previas.

"No consigo entender por qué decían aquí que era una gripe cuando en otros países ya se veía que no. Yo me creía lo que me estaban diciendo", señala. Fue él el primero en comenzar con síntomas de fiebre y su hermano le siguió días después. No sabe dónde pudieron contagiarse. Antes de notar los primeros síntomas tuvieron una salida con la bici pero ninguno de sus compañeros pasó la enfermedad.

Lamenta que cuando se dan las cifras de las víctimas mortales todo queda en un número y quiere reivindicar que detrás de cada cifra hay una familia rota y muchos sueños que quedarán por cumplir.

