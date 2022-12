José Bretón acudió a un psicólogo para luchar por la custodia de sus hijos

Hemos hablado con un psicólogo de esta asociación para conocer cuáles son algunas de las reacciones, que no la de todos los afectados, ante situaciones como la de las separaciones conyugales.

"La separación en los divorcios son momentos de estrés extremo, pueden darse casos de suicidios, conductas homicidas, secuestros ... lo cierto es que cuando una persona descubre que la otra no le quiere, busca la manera de hacerle cargar emocionalmente con la culpa del fracaso", asegura este psicólogo. "Ahora que ya no te puedo tirar un plato a la cabeza, utilizo a los niños", prosigue.

En cuanto a las personas que toman decisiones extremas, "no debemos pensar en personas con una enfermedad mental, pueden estar afectadas por una baja autoestima, pero la mayoría de los casos son personas que no aceptan la realidad". Por último, este psicólogo asegura que las personas que actuan de esta manera "no reconocen que están haciendo algo que les hace daño tanto a ellos como a sus hijos".