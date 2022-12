Jesulín de Ubrique: "Cuando le das un abrazo al Rey te sientes grande"

No suele tener pelos en la lengua y dice las cosas según las piensa. El torero Jesulín de Ubrique nos ha concedido una entrevista en la que habla sin tapujos sobre su relación con el rey Juan Carlos a pocos días de que se produzca la proclamación de Felipe VI como nuevo Rey de España. "Alrededor del Rey siempre hay un montón de gente, pero después ya te dejan solo con él y hablas con él tranquilamente y parece que no hay nadie. En una visita le acompañé al helicóptero en el que iba a viajar y me dio un abrazo. Son cosas que no se te olvidan en la vida. Te sientes grande, te sientes dios".

Jesulín comparte la afición a la caza con el monarca. "Le apoyo, porque compartimos afición. No le doy más importancia a la foto (aquella en la que aparece posando en una cacería en África), le doy más importancia a la salud. No creo que hiciera nada malo. Todos tenemos derecho a la vida privada. No soy partidario de que tenía que haber pedido perdón. Que saliera voluntariamente a pedir perdón, es un acto de hombría y de valentía", asegura.