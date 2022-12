Indignación del padre de Marta del Castillo por la paralización de la búsqueda

"Aquí estoy en la escombrera de Camas. No hay nadie, si han terminado, no me he enterado", así reza el tuit que esta mañana ha publicado el padre de Marta del Castillo cuando se ha desplazado hasta el lugar donde se busca el cuerpo de su hija. Ni patrullas policiales, ni vallas que corten el acceso, nadie impide el paso a la escombrera donde se ha estado buscando el cuerpo de Marta los últimos meses.

Según han asegurado fuentes policiales a Espejo Público solo se trataría de "un parón organizativo", pero es sorprendente que no haya ningún control policial en la zona. Lo cierto es que por vez primera unas cámaras de televisión han podido acceder al lugar de la búsqueda y sorprende la profundidad de los surcos y la cantidad de terreno removido. Los investigadores aseguran que se va a proceder a buscar en otro lugar.