"En este país no hay cultura de limitación de mandatos", aseguraba en Espejo Público el candidato del Partido Socialista a la Presidencia de la Comunidad de Madrid. "Yo me presenté tres veces como alcalde de Parla, pero no quiere decir que reflexionar sobre la limitación de mandatos se haga ahora o mañana, sino ir estableciendo poco a poco los debates de manera sosegada sobre este asunto, porque sino desencadenaremos el desafecto de los ciudadanos con los partidos políticos", afirma Gómez, en respuesta a la polémica por sus declaraciones en las que abogaba por limitar los mandatos a ocho años, lo que dejaría a Zapatero fuera de la reelección en 2012.



En cuanto al debate de la sucesión dentro del PSOE, los colaboradores de Espejo Público han recordado a Gómez que sí existe un debate. "No hay ningún debate interno en el PSOE sobre la sucesión de Zapatero. El 99,9% de este partido apoya al presidente y nadie tiene ninguna duda de que será el próximo candidato y el próximo presidente del Gobierno", ha reiterado Gómez. Además, afirma que los socialistas darán la vuelta a las encuestas que ahora dan por ganador al Partido Popular en las próximas elecciones de 2012.

"Esperanza Aguirre es la berlusconización de la política"

Tomás Gómez ha hablado de "fotocracia" al referirse a la que será su rival para la Presidencia de la Comunidad de Madrid, asegurando que "sólo busca la foto"."Todo lo que decimos los socialistas madrileños es portada", dice orgulloso Gómez en referencia a la relevancia de sus declaraciones en los medios de comunicación.

Abucheos en la Fiesta Nacional

"Hay que evitar justificar abucheos en la fiesta nacional, como lo ha justificado la presidenta Aguirre", afirma Gómez. "Al Presidente del Gobierno se le puede criticar todo lo que se quiera, como se hizo en la huelga, esto es un país democrático", dice Tomás Gómez, que cree que los abucheos al presidente del Gobierno el pasado 12 de octubre fueron una especie de acción "orquestada".

Declaraciones de Díaz-Ferrán

El candidato del PSM ha instado a la patronal a resolver su "crisis interna" antes de opinar sobre determinados temas y realizar declaraciones como las de Gerardo Díaz-Ferrán, que cree que de la crisis se sale "trabajando más, tanto empleados como empresarios".



Medidas económicas para salir de la crisis

"Lo que tiene que hacer un Gobierno es inversión pública, no inversión privada, es lo que hay que explicar a los ciudadanos", asegura Gómez en cuanto a las medidas que defiende el Presidente del Gobierno para salir de la recesión económica. Dice que "Zapatero es la única alternativa para salir de la crisis", ya que cuestiona seriamente el liderazgo del cabeza de filas del Partido Popular.