Los vecinos de Novelda se pronuncian sobre la viuda y su supuesto amante

El amante de la mujer ha desvelado que "María Jesús me contaba que se había visto obligada a casarse", detallando cómo se decidió a acabar con la vida de Antonio: "En un momento de la discusión saqué un cuchillo y le acuchillé". Por su parte, Maria Jesús era consciente del asesinato: "Me dijo que lo iba a matar el 16 de agosto. Por eso, la noche anterior, yo me fui a dormir a casa de otro hombre, mi amante".