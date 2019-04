Echenique cree que la decisión de la Junta "favorece a Vox" porque Abascal lo poco que sabe de España es "el nombre del país"

El secretario de organización de Podemos y número uno al Congreso por Zaragoza por Podemos, Pablo Echenique, ha ofrecido una entrevista una entrevista a Espejo Público. En ella ha comentado el 'escrache' sufrido por Ciudadanos en Rentería y su decisión de imponer una demanda ante Fiscalía por dichos hechos.

Echenique ha comentado que cada partido tiene derecho a hacer mítines donde deseé y deben ser recibidos con amabilidad aunque ha criticado la estrategia seguida por Ciudadanos. "No comparto su estrategia territorial, es irresponsable ya que empeora la convivencia", ha dicho.

Respecto a su tuit en el que dijo que Ciudadanos no va al País Vasco a pedir el voto sino a incendiar la convivencia, ha comentado que su tuit es una valoración personal sobre la estrategia que sigue C's.

"Yo no comparto su postura, cuando hay un conflicto territorial hay que tratarlo con fraternidad, diálogo y no hablando de un 155 eterno", ha aseverado. Del mismo modo, ha asegurado que su posición no significa que esté de acuerdo con lo que ocurría en el otro lado ya que "en Euskadi hay sectores radicales a los que les viene bien este tipo de confrontación".

Sobre la decisión de la Junta Electoral Central de suspender el debate a cinco de Atresmedia, que finalmente, será a 4, ha explicado que Podemos está dispuesto a debatir en cualquier debate y califica de "ridículo" que se prohíban debates en una democracia moderna.

Asimismo, ha explicado que desde la formación morada llevan en su programa la celebración de debates obligatorios porque la gente debe ir a votar informada.

Echenique ha asegurado que esta decisión "está haciendo un favor" a Vox.

"Santiago Abascal lo único que sabe de España es el nombre del país" que lo repite mucho".

Respecto al 'Viva España' que pronunció este martes Pablo Iglesias durante un mitin ha explicado que es "muy importante" decir que España es su gente. "España es que los españoles tengan una vida completa, una educación pública de calidad, estén cuidados cuando tengan problemas y puedan acceder a la cultura", ha comentado.