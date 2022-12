"El dueño del hotel es un empresario que genera muchos puestos de trabajo"

El Palacio de Moratalla es un hotel que todavía no está abierto al público. Ha recibido una publicidad inesperada cuando miembros del Sindicato Andaluz de Trabajadores con su líder Sánchez Gordillo al frente, lo ha ocupado durante se marcha obrera camino de Córdoba.

El director del hotel, Francisco Mulero ha confirmado a Espejo Público que "no se va a denunciar porque se trataba de un acto simbólico y no se ha producido ningún tipo de violencia". "Creo que ha existido una falta de comunicación por parte de Sánchez Gordillo, porque esta finca es muy pequeña, de apenas 8 hectáreas. El dueño no es un terrateniente, es un trabajador, un empresario que además da puestos de trabajo, vende España y Andalucía al exterior. No es el sitio para hacer este tipo de reclamación", asegura el señor Mulero.

Francisco Mulero ha reconocido que no se llamó a las fuerzas de seguridad para evitar "males mayores. Hemos puesto la denuncia correspondiente, pero ya han abandonado la finca porque tienen un programa que cumplir".