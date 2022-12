Un desempleado aragonés espera ofertas de empleo en un escaparate

Francisco Javier está sorprendido por el éxito de su iniciativa. 11.000 personas han visitado su web desde que se "encerró" en un local a la luz de todo el mundo para buscar empleo. "Mi madre tenía pagado el alquiler del local y decidí darme a conocer de una manera diferente y lo cierto es que está funcionando", asegura a los micrófonos de Espejo Público.

No solo está siendo todo un éxito su iniciativa sino que también le han ofrecido ya más de una oferta de empleo. "He recibido varias propuestas pero todavía no se ha concretado nada". Francisco Javier ha reconocido que "al principio me costaba un poco porque me preguntaba qué hacía yo aquí, pero al final hay que tirar para adelante", asegura.