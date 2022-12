La delegada del Gobierno en Andalucía asegura que seguirán buscando el cuerpo de Marta del Castillo

La búsqueda del cuerpo de Marta del Castillo en la Majaloba ha sido infructuosa, pero las esperanzas no se pierden. La investigación sigue abierta y desde el Gobierno de Andalucia se mantiene el compromiso de no abandonarla. Lo ha dicho su delegada, Carmen Crespo. "Se han hecho dos muestras de georradar, dos muestras técnicas. Cinco movimientos de tierra en distintos sitios de la Majaloba y desgraciadamente no ha sido posible encontrar el cuerpo de Marta del Castillo. La policía judicial está estudiando la declaración de Carcaño, estamos esperando nuevas declaraciones al respecto. Tenemos un compromiso con la sociedad y con su familia de seguir en la búsqueda del cuerpo de Marta del Castillo".

Nuevas búsquedas y nuevas versiones. ¿A qué nuevas declaraciones podría referise la delegada? Una incógnita que sólo los investigadores manejan. Para la madre de Marta, Eva Casanueva, la última versión de Carcaño tiene credibilidad pero apunta un dato más. "Francisco javier ha tenido tiempo de quitar el cuerpo de mi hija de allí". Eva Casanueva está convencida de que el cuerpo de su hija se encuentra en La Rinconada, los investigadores, tambien. A pesar de que la búqueda, finalizada el pasado jueves, no diera resultado alguno.

¿Se trata de un nuevo engaño de Carcaño? ¿Ha vuelto a mentir a la policia?. Los responsables del caso aseguran que no. La finca de La Majaloba tiene una superficie de 60 hectareas, es muy extensa y quedan todavia muchas zonas por rastrear