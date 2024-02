Daniela Requena muestra en plató los resultados de su glotopastia, la operación que cambia la voz

Hoy por primera vez, Daniela Requena, influencer y mujer trans, rompe sus silencio después de someterse a la glotopastia en el plató de Espejo Público. Nada más y nada menos que tras quince días sin hablar.

La influencer ha sorprendido a los colaboradores de Más Espejo tras su operación. Solo 4 días en los que ya se aprecia un tono de voz más agudo. Aun así, todavía queda recuperarse de la afonía y mucho trabajo con la logopeda. En estas sesiones utiliza pajitas, máscaras y repite las pautas que le dice para mejorar la fuerza, brillo e intensidad.

"Esta voz sí se identifica con mi cuerpo, con mi persona y mi identidad de género", explica Requena.

La operación

Se realiza más de lo que imaginan y, a través de un algoritmo, el paciente puede elegir el grado de agudeza vocal. El precio de esta operación es de unos 8 mil euros. "No era una de mis mayores inseguridades, pero vi al doctor Casado y me gustaron sus resultados", comenta.

"Yo fingía constantemente". No se sentía cómoda con su voz, como si no fuera propia de su cuerpo y su personalidad.

Opiniones diversas

"No todas las mujeres tiene voces agudas y no por eso soy menos mujer", decía 'La huesito' en una entrevista grabada vía skype. "Verme con otra voz sería como otra persona". Aun así, Daniela Requena no siente que pierda su esencia y se defiende: "No me siento ni más mujer, ni menos". Ahora celebra haberse operado.