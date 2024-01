La locura por los retoques estéticos: 21 años y más de 9.000 euros gastados en operaciones

La imagen importa cada día más y prueba de ello es que las operaciones estéticas se han triplicado durante el año 2023 y la media de edad de acceso a estos retoques ha pasado de los 35 a los 20 años.

Además, uno de los regalos más pedidos a los Reyes Magos han sido precisamente estas operaciones: botox, rinoplastia, volumen de labios...

Un ejemplo de esta bajada de la media de edad en los retoques es Raquel Orozco, una joven que con apenas 21 años se ha gastado más de 9.000 euros en operaciones estéticas, todas financiadas con sus ahorros.

El primer procedimiento fue con 16 años y comenzó por los labios. "Yo siempre me he querido y me ha gustado mi físico, pero siempre podemos ser una mejor versión de nosotros mismos", ha dicho.

Entre estas intervenciones están una mamoplastia, ácido hialurónico en pómulos, nariz, mentón, ojeras; botox en la frente y patas de gallo, además de cinco retoques de labios y cuatro viales de ácido en total.

En cuanto a nuevos retoques futuros, ha dejado claro que le gustaría hacerse alguno más aunque no por ahora, pues está centrada en sus estudios.

En cuanto a los riesgos de las operaciones, Raquel ha asegurado que nunca ha tenido un problema con los postoperatorios.

¿Qué opinan los doctores?

El doctor Luis Vecilla ha asegurado que él y la mayoría de los doctores estéticos no están de acuerdo con comenzar las operaciones estéticas a una edad tan temprana.

"No sé si es legal o no, pero la piel no está todavía formada", ha asegurado.