La madre de la víctima de Boiro, sobre la sentencia de 'El Chicle': “No estoy de acuerdo con el juez que me imagino que no tiene hijas y si las tiene las valora muy poco”

La madre de la joven secuestrada y agredida por 'El Chicle' en Boiro habla por primera vez tras la sentencia del juez en la que se le condena a 5 años y un mes de prisión. Una pena muy inferior a los 16 años de cárcel que pedía la Fiscalía.

La sentencia expone que “el finde prevención de la pena,o la “ejemplaridad” de las condenas , no se cumple imponiendo penas desmesuradamente altas en relación con el delito que se juzga".

Una sentencia que no comparte Eli, la madre de la chica agredida: “No estoy de acuerdo con el juez que me imagino que no tiene hijas y si las tiene las valora muy poco” y continúa diciendo que está "conforme con que lo hayan condenado pero con los años no”.

Cuenta que a su hija le cuesta dormir por las noches y que está recibiendo tratamiento psicológico. “Está marcada para toda la vida y si eso vale 5 años yo no lo entiendo”, cuenta Eli y se pregunta si "tiene que morir una persona para que lo puedan condenar".

