El delicado proceso de cetosis por el que atraviesas en dietas como la keto

La dieta Keto es una de las más seguidas en el mundo. Sus resultados a corto plazo hacen de ella una de las favoritas. Consiste en reducir alimentos y sustituirlos por otros. La proporción ideal para este régimen se resumen en consumir diariamente un 5% de hidratos de carbono, un 35% de proteína y un 60% de grasa. Esto tiene un efecto inmediato, una pérdida de peso muy rápida y visible.

Este tipo de dieta hace sonar las alarmas si no se somete a una supervisión médica. Para aclarar los pros y los contras hablamos con Verónica Chazín, experta en nutrición y con Laura Garay, una usuaria que lleva más de tres años llevando una alimentación Keto y muy conocida en redes sociales bajo el nombre de @keto_con_laura, donde ha creado su propia comunidad dando consejos y recetas.

Para Laura, la dieta Keto, le ha ayudado a mejorar su salud. Hasta ahora ha adelgazado 30 kilos: “Hace unos años me encontraba muy mal. Mi estilo y alimentación era muy pobre. Yo comía exageradamente muchos carbohidratos y azúcares. Mi hermana mayor, que lleva más de 10 años haciendo un estilo de vida bajo en carbohidratos me dijo: ‘Laura, de todo corazón, creo que tienes que cambiar la forma de alimentarte porque te está afectando un montón’”. Y se puso manos a la obra. Reconoce que al principio lo hizo fatal porque no tenía mucha información de fuera: “Comí un montón de chorizo, panceta, bacon, queso…”. Después de la pandemia lo volvió a intentar pero siguiendo la dieta mediterránea. Cambió esas grasas por aceite de oliva o aguacate. También añadió verduras de hoja verde que son altas en fibra y ahí es donde consiguió el cambio.

"Hace unos años me encontraba muy mal. Mi estilo y alimentación era muy pobre. Yo comía exageradamente muchos carbohidratos y azúcares. Mi hermana mayor, que lleva más de 10 años haciendo un estilo de vida bajo en carbohidratos me dijo: ‘Laura, de todo corazón, creo que tienes que cambiar la forma de alimentarte porque te está afectando un montón’

Qué dicen los expertos

Verónica Chazín, experta en nutrición, valora el proceso de Laura: “Laura ha conseguido un cambio porque ha hecho un déficit calórico y se ha quitado alimentos y ha empezado a comer más consciente pero esto se podría haber conseguido igual y de una forma más adaptativa a nuestro organismo y más equilibrada incluyendo todos los nutrientes.” Y destaca que tiene muchas carencias: “Esta dieta no está indicada para cualquier persona. Podemos tener desequilibrio de potasio, pérdida de fibra, vitamina C que no está en ningún alimento proteico. Al eliminar tantos alimentos tenemos un riesgo de desequilibrio emocional”.

Preparados para el proceso de cetosis

Explica la experta que en esta dieta hay que pasar el periodo de cetosis. Se trata de una etapa en la que nuestro cuerpo usa otra vía metabólica alternativa y en vez de metabolizar los azúcares usa la vía de las grasas para consumir azúcar que es el combustible que nuestro organismo necesita. Esto se consigue a través de equilibrios de la dieta. "Al final tenemos al cuerpo en un estrés metabólico porque hacemos que use una vía alternativa".

“Esta dieta no está indicada para cualquier persona. Podemos tener desequilibrio de potasio, pérdida de fibra, vitamina C que no está en ningún alimento proteico. Al eliminar tantos alimentos tenemos un riesgo de desequilibrio emocional”

Laura confiesa que sí, que pudo haber sufrido desequilibrio emocional pero en el pasado: “Yo he tenido problemas de depresión pero el cambio de la alimentación ha tenido un impacto muy grande en mi salud mental.”

Casi cuatro años después, Laura ha perdido 30 kilos. Ella asegura que hace un Keto flexible, sabe que es imposible quitarse todos los hidratos y adapta su alimentación. Sin embargo Verónica Chazín habla de estrés metabólico: “Al eliminar los azúcares que es lo que el cuerpo metaboliza tenemos al cuerpo todo el rato en un estrés metabólico. Estamos haciendo que utilice una vía alternativa. A largo plazo no es que sea la mejor indicación”.