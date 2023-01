El error que delató a Dani Alves ante la jueza y que le envió directo a prisión

El caso de Dani Alves ha pasado por distintas fases en las últimas horas. Una joven denunciaba que había sido agredida sexualmente por el futbolista del Barça en la discoteca Sutton de Barcelona. En un primer momento el jugador señalaba que no conocía de nada a esta chica y negaba las acusaciones. Una versión que ha ido cambiando con el paso de las horas ya que después aseguraba que ella fue la que quiso mantener relaciones sexuales con él.

En un primer momento se habló de tocamientos hacia la joven pero ha trascendido que las acusaciones contra el ex jugador del Fútbol Club Barcelona pasan por haberla obligado a practicarle una felación y a penetrarla.

Luis Fernando Durán, periodista, señala que Alves justifica su cambio de declaración asegurando que al principio quería proteger a la víctima y no dar muchos más datos por no desvelar de quién se trataba. "Él amplía lo que dice porque intenta justificar lo injustificable. Pasa de decir que no la conoce de nada a que ella fue la que quiso", explica.

Las cámaras de la discoteca grabaron una secuencia de los hechos en la que la víctima se encuentra con una amiga. Alguien les dice a las chicas que les están invitando tomar algo en la zona Vip. Ellas acceden y allí hablan con el futbolista y su acompañante. Alves invita a la denunciante, de 23 años, a entrar en otra zona y ella está reacia hasta que se da cuenta de que es un cuarto de baño y allí se siente en una encerrona.

¿Por qué la jueza ha dictado prisión preventiva?

La prisión preventiva que la jueza ha decretado para Alves está muy marcada por los recursos económicos con los que cuenta el deportista, tal y como señala la periodista de Antena 3 Deportes Rocío Martínez. Explica que Alves estaba actualmente jugando en México y su equipo ha tardado horas en rescindir su contrato de una forma muy tajante. "Hace un mes estaba jugando el Mundial y acaba de pasar 3 días en la cárcel". Brasil no tiene acuerdo de extradición con España y la justicia quiere evitar que se produzca otro caso como el de Robinho, acusado de una agresión sexual en grupo, y que actualmente está en Brasil y aún no ha comenzado a cumplir la condena.

Señala Rocío Martínez que la juez preguntó a Dani Alves por su sueldo. Él dijo que eran 30.000 euros al mes y la jueza le corrigió y le dijo que eran 300.000 y no 30.000 además de todos los contratos publicitarios que mantiene.