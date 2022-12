Carmen Lomana: "Estoy dolorida pero bien. No tengo nada roto"

Según ha asegurado en directo en Espejo Público, el accidente fue "absurdo". Carmen ha relatado en el programa cómo se produjo el accidente. "Alquilamos un coche y, cuando lo aparqué, miré hacia atrás y me dí cuenta que se dirigía contra mí. Me tiró al suelo, y me pasó por la pierna izquierda". Se ha defendido de los que la han criticado asegurando que no debió poner el freno de mano. "No es cierto. El freno de mano estaba puesto, pero tampoco se si lo hice con suficiente fuerza o no. No estoy acostumbrada a conducir coches que no sean automáticos".

Tras pasar toda la noche en el hospital de Valdecilla en observación, Carmen Lomana nos ha confirmado que no tiene ningún hueso roto. "Me han dicho los doctores que no tengo nada roto y que me mueva. Estoy fuerte".