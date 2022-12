Aprovechan las aspiraciones para ser actriz y luego las estafan

En la investigación que hemos seguido en Espejo Público sobre los falsos productores que estafan a jóvenes prometiéndoles grandes sumas de dinero y éxito, hemos comprobado cómo es el modelo de contrato que estos farsantes hacen firmar a sus víctimas.

No se responsabilizan de las enfermedades de trasmisión sexual que puedas contraer y, mucho menos, de los posibles embarazos. Tampoco tienes los derechos sobre lo que se ha grabado y, en el caso de que no estés de acuerdo con lo que has grabado, tampoco se puede pedir su retirada. Algunos solo accederían a ello si se les paga el coste de la grabación más un 10 por ciento por las molestias ocaionadas.

El falso productor con el que hemos hablado nos asegura que se trata de un trabajo fácil y con posibilidades de ganar mucho dinero. Un dinero que nunca vería Hacienda porque nos lo pagaría él en mano. Eso sí, siempre que antes haya ganado un mínimo de 600 euros con el vídeo. Evidentemente, la chica o chico que hiciera la prueba no tiene manera alguna de saber cuánto dinero se ha ganado con ese vídeo.