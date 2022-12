El abogado de Bretón critica en público el auto del juez Rodríguez Laín

"Desde que el juez instructor vislumbró que nuestra defensa ha ido por la cadena de custodia no ha dejado de rebatirlo", ha asegurado un indignado José María Sánchez de Puerta a la salida de la cárcel de Alcolea donde ha visitado a su cliente José Bretón. El abogado ha lamentado que el último auto del juez Rodríguez Laín hable en la mayoría de los argumentos de la cadena de custodia y no de la posible entrega de los restos a la madre de los pequeños Ruth y José. "Nosotros no hemos hablado de la cadena de custodia en este escrito, hablamos de la entrega o no de los restos", argumenta Sánchez de Puerta.

En cuanto a la versión del juez en la Ruth Ortiz contra su personaes "muy dolorosa", Sánchez de Puerta se ha mostrado comprensivo. "Es normal que en su labor de juez instructor tenga que tomar decisiones difíciles y él supone que son huesos humanos, pero Rodríguez Laín es el juez instructor no quien esté pendiente del juicio."

En cuanto a las duras acusaciones de Ruth Ortiz contra su persona, Sánchez de Puerta ha preferido mantenerse al margen. "Respeto su opinión. Yo también tengo mi opinión sobre ella, pero me la reservo. A mí no me afecta su opinión". Al tiempo que ha confirmado que José bretón no ha visto las declaraciones de Ruth Ortiz.