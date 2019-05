El motivo por el que Will Smith estuvo a punto de decir que no a 'Men in Black'

CON WILL SMITH

A través del canal de YouTube de Will Smith hemos descubierto cosas muy chulas del actor y algunas bastantes alucinantes como que estuvo a punto de decir que no a 'Men in Black'. Nuestro invitado de 'El Hormiguero 3.0' ha expuesto los motivos durante su entrevista con Pablo Motos: "Steven Spielberg me dijo, por favor, confía en mi".