Son muchos los famosos que en alguna ocasión han echado mano de la cirugía estética u otros pequeños retoques para mantenerse jóvenes. Pero sigue siendo un tema sobre el que pesa cierto silencio, o rechazo al hablar de él.

No es el caso para Joe Jonas, quien se ha abierto al respecto, revelando que esas prácticas están presentes en su día a día, y que no tiene problema en hablar de ello: "Todos nos hacemos viejos, y parte de ello es sentirnos cómodos en nuestra piel. No creo que deba ser algo de lo que esconderse necesariamente".

Ha hecho estas declaraciones para una campaña de la marca Xeomin, el cosmético que Joe Jonas utiliza a través de inyecciones. En el vídeo promocional se pregunta "¿Quién quiere levantarse pareciendo otra persona? Yo no".

Y es que el actor no tiene ningún problema en hablar de su físico o comentarlo, incluso riéndose de sí mismo con su mujer Sophie Turner, como puedes ver en el vídeo de arriba. Con motivo de esta campaña, ha pedido que haya más sinceridad y transparencia la hablar de retoques y uso de cosméticos en una entrevista con People: "Podemos ser abiertos y honestos sobre esto, y no avergonzarnos al contar nuestra realidad".

Jonas, quien ha sido recientemente padre por segunda vez junto a Sophie Turner, explica también que la edad pasa para todo el mundo, y que, aunque él use estas inyecciones para frenar algunos síntomas como las arrugas, no es un "remedio milagroso".

A los estigmas que pesan sobre este tema, Joe Jonas le suma su experiencia como hombre: "Antes se decía 'Esto no es para los hombres' o 'Es raro que un hombre lo haga'. Creo que ahora se está perdiendo ese complejo, y me gusta. Los hombres llevan maquillaje de forma más abierta. Ahora puedes hacer lo que quieras y está bien. Vivimos en una generación maravillosa".

