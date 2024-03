Vanessa Hudgens conoció a su marido, con el que espera su primer hijo, gracias a Joe Jonas y una videollamada

El dulce momento personal que está viviendo Vanessa Hudgens es innegable. En diciembre del año pasado se casó muy feliz con el jugador de béisbol Cole Tucker, y después de muchas especulaciones la actriz ha aparecido en la alfombra roja de los Oscar con una barriguita de embarazo, en estado muy avanzado además.

Pero, ¿quién es Cole y cómo se conocieron la actriz y el jugador? Pues la historia es más surrealista de lo que podrías imaginar, y la ha contado el autor y exmonje Jay Shetty en el podcast Not Skinny But Not Fat.

Vanessa Hudgens en los Premios Oscar 2024 | Gtres

Shetty fue quien ofició la original boda en plena selva de México, y ahora ha contado que la razón es que fue la conexión para que se conociesen. El autor también ha oficiado la boda de Jennifer Lopez y Ben Affleck o la de Lily Collins.

"Vanessa y yo nos conocimos por Joe Jonas, que nos hicimos muy muy amigos durante la pandemia. Joe organizó una sesión semanal de meditación por Zoom en comunidad, yo enseñaba y él lo guiaba, para todos sus amigos durante la pandemia", empieza narrando Shetty.

Vanessa Hudgens y Cole Tucker | Getty

"Así que había como 20, 25 personas que Joe invitaba, y me pedía que yo llevara la meditación. Pero era más que meditación, después de la sesión la gente abría su corazón, hablaban de la gente que habían perdido o los problemas que estaban afrontando, retos... Algunos eran médicos y enfermeros, algunos eran de la industria del entretenimiento que no podían trabajar, la gente se abría en canal", afirma.

"Y Joe, la verdad, es uno de los tíos más buenos que hay, y está rodeado por un grupo de gente maravillosa. Y bueno, continuamos con eso durante ¡75 semanas!", revela, para el shock de Amanda Hirsch, pues eso es casi un año y medio.

"Así que era profundo, estuvimos mucho tiempo. Y una de las personas que estaba era Vanessa, y también había un grupo de WhatsApp de esa gente... ¡Y Cole Tuck, jugador de béisbol, conoció a Vanessa Hudgens en ese grupo! Así que así se conocieron, y se vieron y se miraron a los ojos por primera vez en una meditación por Zoom que estábamos liderando Joe y yo. Y por eso Vanessa y Cole me pidieron que oficiara su preciosa boda. Y pude contar esta historia y mucho más... fue realmente especial. Son una pareja maravillosa y de verdad han encontrado el amor, es espectacular", cuenta Jay orgulloso.

Y esta es la curiosa anécdota de cómo se originó la historia de amor.