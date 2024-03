El atrevido look transparente de Vanessa Hudgens tras anunciar su embarazo en los Oscar

La gala de los Oscar 2024 ha traído muchas sorpresas, pero una de las más inesperadas ha sido el embarazo de Vanessa Hudgens. La actriz ha posado en la alfombra roja llevando un vestido negro ajustado con el que ha presumido ya de embarazo. Vestida de la marca Vera Wang Couture y con joyas de Chopard, la actriz ha dejado a sus fans impresionados en una noche marcada por Oppenheimer y su gran triunfo llevándose 7 premios.

Hudgens se casó el pasado mes de diciembre con el jugador de béisbol Cole Tucker en Tulum, México. Antes de que se celebrase el enlace, en octubre y coincidiendo con su despedida de soltera, Vanessa se vio en el foco de todas las miradas porque se especuló con un posible embarazo. En ese momento ella misma zanjó los rumores: "No estoy embarazada, así que podéis parar".

Vanessa Hudgens en los Premios Oscar 2024 | Gtres

Ahora, la intérprete ha causado sensación en los Oscar mostrando su barriguita de embarazada de forma oficial. Si bien en la ceremonia todo el mundo se quedó en shock, en la fiesta posterior a la gala celebrada por Vanity Fair ha terminado de sorprender a todos con un look de lo más atrevido. Ha llevado un vestido negro transparente con unos tacones negros muy sencillos a juego para lucir su embarazo. Por debajo llevaba ropa interior negra que quedaba al descubierto dadas las transparencias de este espectacular vestido negro de Alberta Ferretti.

La actriz de 35 años no ha querido perderse la famosa fiesta de Vanity Fair y ha optado por este conjunto revelador pero cómodo. Además, ha llevado su pelo rizado semirrecogido para mostrar unos espectaculares pendientes de oro con forma de alga, un diseño que está muy de moda en la actualidad. Ha posado radiante, muy feliz y en todo momento sosteniendo y acariciando su tripa.

Vanessa es reportera en los Oscar y ha sido copresentadora en Countdown to Oscars: On the Red Carpet Live! de ABC. Ahí ha sido donde ha revelado que esperaba su primer hijo junto a su marido Cole. La pareja se enamoró a finales de 2020 y se comprometió menos de dos años después. Ella ya dijo a medios como People que no se lo esperaba: "Me sorprendió mucho. Definitivamente habíamos hablado de ello, pero no esperaba que sucediera de la forma en que sucedió y en el momento en que sucedió".

Hudgens ya había hablado también en alguna ocasión sobre su deseo de ser madre: "Siempre pensé que alrededor de los 36 o 37 querría tener hijos y eso todavía se puede hacer. No siento pánico por eso", dijo la actriz hace unos meses. Ahora que hay embarazo, solo queda esperar a ver con qué otros looks sorprende Vanessa Hudgens en esta nueva y dulce etapa de su vida.