Tori Spelling habla de "operarse toda la cara" y lo que ha sufrido por su físico: "No puedo ganar"

Tori Spelling, hija del poderoso productor televisivo Aaron Spelling (creador de éxitos como Sensación de vivir o Embrujadas), creció en uno de los entornos más privilegiados de Hollywood. Sin embargo, su fama siempre estuvo acompañada de una intensa presión mediática sobre su físico desde que saltó a la fama interpretando a Donna Martin en Sensación de vivir a principios de los 90.

Ahora, a los 52 años, la actriz ha confesado que los comentarios sobre su supuesto abuso de la cirugía estética la han acompañado prácticamente toda su vida.

Durante una conversación en su podcast MisSpelling con el cirujano plástico Terry Dubrow, Spelling ha recordado uno de los primeros artículos sensacionalistas que hablaban de su aspecto cuando apenas tenía 17 años.

Tori Spelling en Nueva York | Cordon Press

"Dijeron: 'Se ha hecho un montón de cirugías plásticas'. Pero en ese momento solo me había operado la nariz. Eso fue todo", ha recordado la actriz. Según explica, aquel tipo de publicaciones se le quedaron grabadas durante años y marcaron su relación con la imagen pública.

La actriz también ha reflexionado sobre cómo las redes sociales han intensificado todavía más ese escrutinio sobre el físico de las celebridades: "Tengo 52 años, cumpliré 53 en mayo, y a propósito hago lo contrario porque… con cada foto que subo, la gente me dice: '¡Deja ya el relleno!'. Y yo les digo: '¡No!'".

Spelling admite que, después de tantos comentarios, ha llegado a plantearse responder con ironía a las críticas: "Supongo que, llegados a este punto, debería decir 'al diablo' y operarme toda la cara, porque ya dicen que ya me la hice. No puedo ganar".

Tori Spelling | Cordon Press

Aunque reconoce que en el pasado se aplicó rellenos estéticos, la actriz explica que actualmente solo utiliza bótox y que intenta ignorar los comentarios ofensivos que recibe en internet.

La conversación sobre cirugía estética surgió también al comentar el reciente debate sobre el aspecto de Jim Carrey, cuyo rostro ha sido objeto de especulación en los últimos días.

Spelling también ha recordado que se sometió a su primer aumento de pecho cuando tenía solo 19 años, en una clínica ambulatoria ubicada en un centro comercial, algo que en su momento le resultó sorprendente: "Tenía 19 años. Pensé: 'Esto no es Beverly Hills. ¿Qué pasa?'", explicó.

Con el tiempo tuvo que someterse a una segunda operación para evitar posibles complicaciones derivadas de aquella primera intervención.

Tori Spelling | Gtres

Además, la actriz ha revelado que muchas de las críticas que recibe sobre su pecho se deben en realidad a una condición médica genética llamada Pectus excavatum, que provoca que el esternón se hunda hacia dentro: "Es un problema de los huesos, y es genético. Algunos de mis hijos también lo tienen. No hay forma de cubrir ese hueco. Es algo con lo que nací", ha explicado.

Por eso, ha concluido, los comentarios sobre su cuerpo siguen siendo especialmente dolorosos: "Cuando dicen: 'Dios mío, tienes los pechos destrozados', yo les digo: 'No, esos son mis huesos. No están destrozados. Soy yo'".

Aun así, la actriz deja claro que con los años ha aprendido a convivir con las críticas y a no dejar que definan quién es. Tras décadas bajo el foco mediático, Spelling asegura que hoy intenta centrarse más en su familia y en aceptarse tal como es, lejos de los estándares imposibles que durante años marcaron su vida en Hollywood.