Katherine Heigl reaparece con polémica al asistir a la casa de Trump tras 2 años sin verla en público: Ha emitido un comunicado

Katherine Heigl, la actriz conocida por su papel en Anatomía de Grey, ha acudido al evento solidario Wine, Women and Shoes, organizado para recaudar fondos para la organización de rescate animal Big Dog Ranch Rescue. El acto tuvo lugar en Mar-a-Lago, la residencia de Trump en Palm Beach, y ha marcado además la primera aparición de Heigl en una alfombra roja en aproximadamente dos años.

La gala ha estado copresidida por Lara Trump, nuera del presidente, y ha reunido a diversas personalidades. Durante el evento, Heigl ha sido fotografiada junto a la ex-presentadora de Fox News Jeanine Pirro y el conocido adiestrador de perros Cesar Millan.

Tras difundirse las imágenes del acto, algunos usuarios en redes sociales han criticado duramente a la actriz por asistir a un evento vinculado a Trump, lo que ha llevado a Heigl a emitir un comunicado defendiendo su presencia.

"Los animales no votan. La única sala que no les gusta es la de eutanasia en un refugio. Están completamente a merced de nosotros y no tienen voz propia", ha dicho la actriz en unas declaraciones recogidas por Page Six.

Heigl explica que su participación en el evento no tenía ninguna motivación política y que su único objetivo era apoyar la causa animal: "Este evento trataba sobre la defensa de los animales, algo que siempre ha sido muy personal para mí. Cualquiera que me conozca sabe que proteger a los animales es una de mis mayores pasiones", asegura.

La actriz ha recordado además que lleva años implicada en el rescate y cuidado de animales a través de la Jason Heigl Foundation, la organización que creó junto a su madre Nancy en memoria de su hermano Jason, fallecido en un accidente de tráfico.

Según explica Heigl, el evento celebrado en Mar-a-Lago ha logrado recaudar más de cinco millones de dólares destinados a ayudar a animales necesitados: "Como sociedad, todos deberíamos unirnos para proteger a los que no tienen voz y a los inocentes. Este no debería ser un tema que nos polarice", ha concluido la actriz.

Pese a la polémica generada en redes sociales, Heigl deja claro que seguirá apoyando este tipo de iniciativas solidarias, insistiendo en que su prioridad seguirá siendo la defensa del bienestar animal por encima de cualquier debate político.