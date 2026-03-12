Nicole Kidman confiesa por qué casi abandona una escena de beso con Alexander Skarsgard: "No antes de hacer el amor"

Nicole Kidman compartió pantalla junto a Alexander Skarsgard en la popular serie Big Little Lies. Ahora, tiempo después, la actriz ha contado una sorprendente anécdota junto al actor durante una escena en la que se besaban, que no deja en muy buen lugar al actor sueco.

Kidman a contado la anécdota durante su reciente aparición en el podcast Las Culturistas, presentado por Matt Rogers y Bowen Yang, donde ha confesado que hay algo que no soporta en absoluto cuando trabaja con un compañero de escena.

"No soporto el mal aliento. Esto es un factor decisivo para mí", explica la ganadora del Oscar.

Kidman asegura que incluso alguien muy atractivo puede perder todo el encanto si tiene mal aliento: "Podrías ser el chico más guapo, que si te acercas a mi con mal aliento, te diría que no. Si te digo: 'Échame el aliento', y tengo que retroceder, ¡vaya!, me voy. No existe dinero suficiente que puedas ofrecerme".

Es entonces cuando la actriz ha recordado una situación concreta ocurrida durante el rodaje de Big Little Lies. Según cuenta, Skarsgard había comido un sándwich de falafel justo antes de rodar una escena íntima entre sus personajes.

Nicole Kidman y Alexander Skarsgard en 'Big Little Lies' | HBO

"Cuando Alexander Skarsgard se comió un sándwich de falafel antes de rodar las escenas de Big Little Lies, le dije: 'No, no, no, Alex. Se supone que debería estar interesada en ti y besarte; deja el falafel ya'", recuerda entre risas.

La actriz ha añadido que fue bastante clara con su compañero: "Le dije: 'No más falafel. No antes de besarte, no antes de hacer el amor'".

En la serie de HBO, Kidman y Skarsgard interpretan a Celeste y Perry Wright, un matrimonio que aparentemente tiene la vida perfecta, aunque en realidad su relación es profundamente abusiva.

A pesar del famoso "falafel gate", ambos lograron sacar adelante sus escenas y sus interpretaciones terminaron siendo muy reconocidas, hasta el punto de ganar premios Emmy.

El beso de Nicole Kidman y Alexander Skarsgård en los Emmy | agencias

Durante la conversación, Kidman también ha recelado otro detalle curioso sobre su sentido del olfato. La actriz ha contado que durante un tiempo perdió el olfato tras contagiarse de COVID y que, sorprendentemente, aquello le resultó liberador: "Por fin, fui libre", ha dicho entre risas.

Con su característico sentido del humor, Kidman demuestra que incluso las escenas más intensas del rodaje pueden tener momentos inesperados detrás de cámaras.