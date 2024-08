Tori Spelling y Brian Austin Green confiesan por qué no se han hablado en 18 años tras Sensación de Vivir

Sensación de vivir, cuyo nombre original fue Beverly Hills, 90210, se convirtió en una de las telenovelas de la década de los 90 más conocidas internacionalmente. Dos de sus protagonistas, Tori Spelling y Brian Austin Green, se convirtieron en dos rostros muy reconocidos de la televisión, acaparando titulares hasta el día de hoy. De hecho, Spelling continúa hoy en día en el foco mediático tras sus recientes declaraciones en las que se planteaba unirse a OnlyFans para pagar la universidad de sus 5 hijos.

Spelling y Green estuvieron saliendo durante el rodaje de la serie, pero la relación se acabó cuando la serie llegó a su fin y no volvieron a tener contacto ni a hablar durante 18 años. Ahora ambos han coincidido en el podcast Oldish Podcast y han hablado sobre esa etapa en la que no mantuvieron ninguna relación.

"Recuerdo nuestra última conversación y lo último que nos dijimos antes de esos 18 años. Estaba llorando", recordó Spelling. "Recuerdo que lloraba porque íbamos a perder el contacto porque estábamos muy unidos".

Además, ha indicado que el final de la serie fue para ella "como pasar por un divorcio" porque estaba "perdiendo a ese humano con el que estoy todos los días".

La actriz ha confesado también que su excompañero de reparto le "aseguró" que no perderían el contacto, aunque finalmente ella no cumplió su parte del trato.

Graduación de Sensación de Vivir | Cordon Press

Por su parte, Green ha añadido: "Recuerdo que fui a casa de Vincent [Young] a verte varios días después de que termináramos e intenté mantener la conexión. Pero llegó un punto en el que nunca lo conseguí".

"Y luego recuerdo estar en la fiesta de lanzamiento del DVD de 90210 [Sensación de vivir] y tú estabas casada con Dean [McDermott] y yo estaba con Megan [Fox] cuando aún estábamos saliendo, vosotros llegasteis y no me saludasteis ni una sola vez", comentó el actor sobre la fiesta que tuvo lugar en 2006. "No paraba de echaros de menos y luego ya no estabais".

En ese momento, Spelling se había casado recientemente con McDermott, del que se divorció en marzo de 2024. Por su parte, el actor comenzó a salir con Megan Fox en 2004, se casaron en 2010 y se separaron en 2021.

"Lo sentí de verdad", añadió Green. "Sentí que había cumplido mi mitad del trato. Intenté visitarla y la llamaba. Cuando eso no es correspondido en algún momento... te rindes". Algo que Spelling no ha negado.

Además, ella ha añadido que cree que el distanciamiento entre ambos se debe a las personas con las que empezaron a salir después de la relación entre ambos. Spelling salió con Vincent Young, que también trabajó en esta serie, y Green empezó una relación con su compañera de reparto Vanessa Marcil.

Los actores de Sensación de Vivir: Gabrielle Carteris, Tori Spelling, Brian Austin Green, Jason Priestley, Shannen Doherty, Jennie Garth e Ian Ziering | Cordon Press

Spalling también se ha referido a su noviazgo con Young: "Fue una relación complicada. Por mi parte, volví a perderme en esa relación como había hecho anteriormente en otras relaciones. Esa relación no fue una buena relación para mí y al final me vi atrapada y las cosas no fueron bien". De hecho, la actriz ha comentado que se alejó de Green porque él no era "fan de [su] relación".

"Mi proceso era diferente y me alejaba de aquellos que realmente luchaban por mí. Nunca dejé de pensar en ti y nunca dejé de querer acercarme y reconectar", añadió.

Aunque también ha confesado que ella tampoco veía bien la relación de Green con Marcil, describiéndola como "frustrante de ver".

En la conversación entre ambos Green también ha confesado que nunca cortó con ella porque era como una "hermana" y ha añadido que hoy en día siguen siendo amigos y se mantienen en contacto a través de llamadas telefónicas.