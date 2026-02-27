Muere el actor de The Wire Bobby J. Brown tras quedar atrapado en un incendio

Bobby J. Brown, quien interpretó al policía Bobby Brown en la aclamada serie policiaca de HBO The Wire, ha fallecido tras inhalar humo durante un incendio. Su esposa, Arlene, también se encontraba en el lugar y habría sufrido quemaduras.

Según ha explicado su hija a TMZ, el accidente se ha producido cuando el actor intentaba arrancar un vehículo con pinzas dentro de un granero que ha terminado envuelto en llamas.

Tras conocerse la noticia de su fallecimiento, su agente Albert Bramante ha emitido un comunicado recordando su trayectoria: "Estamos profundamente entristecidos por la pérdida de Bobby J. Brown. Bobby era un actor tremendamente talentoso que afrontaba cada papel con una dedicación y pasión excepcionales. Era un verdadero profesional y fue un placer tenerlo en nuestro elenco. Acompañamos en nuestros pensamientos a su familia y seres queridos. Solicitamos que se respete su privacidad mientras superan esta pérdida inimaginable".

En The Wire, la aclamada serie creada por David Simon, Brown apareció en 12 de los 60 episodios emitidos entre 2002 y 2008. Su personaje estaba inspirado en un patrullero real del Distrito Oeste de Baltimore llamado Bob Brown, al que la producción quiso rendir homenaje.

Bobby J. Brown en The Wire | HBO

El actor ya había trabajado previamente con Simon antes de participar en la serie. Su debut en pantalla se produjo en 1998 en un episodio de Homicide: Life on the Street, donde el propio Simon ejercía como guionista y productor. Más tarde también aparecería en dos miniseries ambientadas en Baltimore creadas por el mismo autor: The Corner (2000) y We Own This City (2022).

La muerte del actor ha provocado mensajes de condolencias dentro de la industria televisiva, especialmente entre seguidores de The Wire, donde su personaje formó parte del retrato coral de Baltimore que convirtió a la serie en una de las producciones más influyentes de la televisión moderna.