Tori Spelling revela lo que hizo con sus implantes mamarios antes de regalárselos a su ex: "No creo que el médico debiera dármelos"

Tori Spelling, hija del legendario productor Aaron Spelling, saltó a la fama en los años 90 con su papel como Donna Martin en Sensación de Vivir. Aunque creció bajo el foco de la industria televisiva, su vida adulta ha estado marcada por altibajos personales, tensiones familiares, problemas financieros y una intensa exposición mediática.

Lejos de alejarse del ojo público, la actriz ha usado su experiencia como material para libros, realities y ahora un podcast.

Desde 2023, tras anunciar oficialmente su divorcio de Dean McDermott, con quien estuvo casada durante 17 años y con quien comparte cinco hijos, Spelling ha apostado por compartir su vida sintapujos a través de su podcast misSPELLING, como el momento que había vivido durante las relaciones íntimas con su ex marido.

En este espacio, la actriz habla con franqueza sobre sus relaciones, su familia, sus inseguridades y episodios inusuales de su pasado, como el que recientemente ha revelado y que no ha pasado desapercibido: el curioso regalo de aniversario que hizo a McDermott.

La actriz le regaló sus implantes mamarios originales: "Cogí los implantes viejos que me pusieron, no creo que el médico debiera dármelos, pero lo hizo y los puse en una especie de caja de Lucite, e hice sujetalibros con ellos", ha recogido Page Six.

Tori contaba además que McDermott conservó ese peculiar regalo incluso después de su separación.

Tori Spelling y Dean McDermott | Gtres

Cuando él le ofreció devolvérselos, ella se sintió "ofendida", aunque finalmente aceptó porque "todavía somos muy buenos amigos y somos buenos padres", decía Spelling.

Y aunque su ex sugirió la idea de venderlos por internet, Spelling la descartó: "Espera, ¿cuánto creéis que podría conseguir por ellos? Solo tengo curiosidad, es para una amiga...", bromeaba.

No obstante, la estrella reconocía con humor estar considerando darles un nuevo uso estético: "Quiero tenerlas bronceadas o algo así. Si estuviesen bronceadas... podría hacer pisapapeles con ellos".

A pesar del divorcio o su decepción con su padre,queal morir le dejó muy poca herencia, Tori ha encontrado en su podcast un lugar para conectar con los fans que la siguen apoyando.