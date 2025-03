Selena Gomez habla de cómo la ayuda Taylor Swift tras preocupaciones de que se han distanciado

Selena Gomez acaba de lanzar su álbum I Said I Love You First, una colaboración con su prometido, el productor Benny Blanco.

Es el primer trabajo musical de la artista en cinco años, que ha reconocido que por un tiempo pensó que había terminado en la música, pero Blanco la animó a volver.

Sus 14 canciones ya están cogiendo popularidad y ella misma ha explicado un poco en qué se inspiró para cada una, centrándose en temas de amor, crecimiento personal, autoaceptación o experiencias pasadas.

Taylor Swift rompió su silencio en redes recientemente después de mucho tiempo para apoyar a su amiga y alabar su disco, y ahora es Selena la que se ha animado a hablar de ella.

En una entrevista le preguntan por ese momento de apoyo en redes, y comenta:

"Ay fue tan mono... La verdad es que con Taylor, valoro su opinión tanto, pero porque es super sincera. Así que siempre le he enseñado, de cualquiera de mis discos, el top 2 de temas, para ver qué piensa...", cuenta Gomez.

"Y ella, sabes, ha hecho lo mismo. Aunque nunca podría decirle en plan, 'esa canción es terrible', ¡porque es demasiado buena!", reconoce.

"Pero ella sí que me dice totalmente en plan, 'sí, esa... esa está ok, pero creo que esta otra es buena', ayuda mucho, la verdad, me encanta la gente honesta. Pero luego también hay bombazos, como cuando le puse Lose You To Love Me antes de que saliera, ella y su increíble madre empezaron a llorar, y entonces yo empecé a llorar, ya sabes, es muy bonito", recuerda emocionada.

Sus palabras han acallado las especulaciones de ciertos usuarios en redes que apuntaban a que podía haber un distanciamiento entre las artistas, solo porque no se las ve mucho interactuar públicamente.

Los rumores también salpicaron cuando algunos señalaron que Selena no parece querer tener relación Blake Lively, y nunca coinciden pese a ser tan cercanas con Swift, algo que ahora se ha visto con otra luz a raíz de las polémicas que enfrenta con Justin Baldoni.