Blake Garrett saltó a la fama siendo niño con su papel de Plug en la adaptación cinematográfica del popular libro infantil de 1973, y en los últimos años había rehecho su vida lejos de los focos. Su madre, Carol Garrett, ha confirmado su fallecimiento y ha explicado que ha ocurrido, después de que la semana pasada su hijo acudiera a urgencias por un dolor intenso y fuera diagnosticado de herpes zóster.

Su padre, por su parte, ha señalado que según cree: "Podría haberse automedicado. Su muerte podría haber sido un accidente". También explicó que Blake: "había vivido una buena vida en Oklahoma durante los últimos tres años", una etapa que coincidió con su proceso de sobriedad.

Blake Garrett | New Line Cinema

En Cómo comer gusanos fritos, Garrett formó parte de un amplio reparto juvenil encabezado por actores como Kimberly Williams-Paisley, Clint Howard, Andrea Martin, Tom Cavanagh y James Rebhorn, además de jóvenes intérpretes como Hallie Eisenberg. La película, centrada en un niño que acepta el reto de comerse 15 gusanos en 15 días, se convirtió en un pequeño fenómeno entre el público familiar.

El reparto juvenil del filme fue reconocido en 2007 con el premio al Mejor Conjunto Joven en un Largometraje en los Premios Jóvenes Artistas. Antes de ese proyecto, Garrett también había trabajado en espectáculos en vivo con Barney, el famoso dinosaurio morado, y apareció en Barney’s Colorful World, Live! en 2004, consolidando una breve pero recordada carrera como actor infantil.