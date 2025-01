Muere en los incendios de Los Angeles el actor y estrella infantil Rory Callum Sykes

Rory Callum Sykes, antigua estrella infantil, es una de las víctimas mortales de los incendios forestales que asolan Los Ángeles desde hace ya más de una semana. El interprete, de 32 años, murió cuando el fuego llegó hasta su finca familiar de Malibú, California, a principios de esta semana.

Rory Callum Sykes se encontraba en la finca familiar de Mount Malibu TV Studios, donde tenía su propia cabaña, cuando se incendió el 8 de enero, según reveló su madre Shelley Sykes en un extenso comunicado publicado en X en el que dijo tener el corazón "completamente roto" tras las pérdida de su hijo al que describió como una persona "hermosa y maravillosa".

El actor nació ciego y con parálisis cerebral el 29 de julio de 1992 en Australia. Se mudó muy joven a Reino Unido con su familia y tras participar en la serie británica de finales de los 90 titulada Kiddy Kapers, se había hecho famoso por sus discursos sobre la superación de la discapacidad. Fue cofundador de Happy Charity, que según su página web ofrece "esperanza, felicidad y salud a los que sufren".

"Superó muchas cosas con cirugías y terapias para recuperar la vista y poder aprender a andar. A pesar del dolor, seguía entusiasmado con la idea de viajar por el mundo conmigo, desde África hasta la Antártida", escribió Shelley Sykes que recordó que había intentado apagar las cenizas del incendio forestal en el tejado de su propiedad utilizando una manguera, pero que no había podido porque no había agua.

"Me dijo mamá déjame y ninguna madre puede dejar a su hijo. Y yo tengo un brazo roto, no podía levantarlo, no podía moverlo", declaró Sykes al canal australiano 10 News First.

En su sitio web, Sykes se describe a sí mismo como conferenciante profesional y consultor para muchas empresas, entre ellas la Fundación Tony Robbins y la Alianza contra la Parálisis Cerebral.

Un portavoz del Departamento de Asuntos Exteriores y Comercio de Australia (DFAT, por sus siglas en inglés) declaró a la CNN que tiene conocimiento de la muerte de un ciudadano australiano y que está "colaborando estrechamente con las autoridades locales" para ayudar a su familia. "El Departamento de Asuntos Exteriores y Comercio está proporcionando asistencia consular a su familia. Nuestros pensamientos están con ellos", señaló el portavoz.