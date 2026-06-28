Josh Peck revela su sorprendente salario como estrella infantil de Nickelodeon: "La gente siempre da por hecho que es mucho más"

Josh Peck, actor conocido por series juveniles de los 2000 como Drake y Josh, ha confesado el salario que percibía durante su etapa como estrella infantil de Nickelodeon y ha generado debate con sus declaraciones.

El intérprete señaló en el podcast Financial Tea With Mrs. Dow Jones que ganó 900.000 dólares después de trabajar durante cuatro años en la exitosa serie que protagonizó junto a Drake Bell.

Drake Bell y Josh Peck | Getty

Peck compartió que comenzó ganando 3.000 dólares por episodio en The Amanda Show desde el año 2000 hasta 2002, antes de dar el salto a Drake y Josh en 2004.

"Y para cuando terminamos la serie —que fueron 60 episodios en total— la tarifa media por episodio era de unos 15.000 dólares. Así que, en cuatro años, acabamos ganando unos 900.000 dólares", explicó, aunque con un matiz. "Probablemente, entre agente, representante e impuestos, cubrimos la mitad de eso".

Sin embargo, al parecer esta cantidad de dinero no se acerca a lo que los fans pensaban, según ha comentado: "Lo digo simplemente porque la gente siempre da por hecho que es mucho más y se pregunta por qué tendría que volver a trabajar. Pero claro, si ganaras el sueldo de un dentista o algo así, no podrías dejar de trabajar después de cuatro años"

Drake Bell y Josh Peck en Drake y Josh | Nickelodeon

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Aunque el actor ha reconocido que echando la vista atrás, ganó una buena cantidad de dinero (alrededor de 125.000 dólares al año), Peck ha revelado que "la gente siempre dice: 'Bueno, comparado con tantos otros trabajos más duros, ¿quién eres tú para decir algo?'. Y yo les respondo: 'No lo soy'".

Eso sí, el actor también sintió la presión de convertirse en el sostén de su familia, explicando que, cuando tienes interiorizado el no volver a estar nunca en la ruina, sigues adelante "mientras puedes". Algo que le causó "una profunda inseguridad financiera que impulsaba todo lo que hacía".

Drake Bell y Josh Peck en Drake y Josh | Nickelodeon

Sobre este hecho, Drake Bell criticó el año pasado en el podcast The Unplanned Podcast la idea de que las estrellas infantiles sean ricas, asegurando que a veces no sabía cómo pagar el alquiler.

"Eso está muy lejos de ser cierto. Y, sobre todo, lo cual es una lástima para la mayoría de nosotros en Nickelodeon, es que no recibimos regalías por nuestros programas", confesó Bell, que en 2024 impactó con sus testimonios en la serie documental Quiet On Set: The Dark Side of Kids TV, donde desveló los abusos que sufrió durante su etapa en la productora.