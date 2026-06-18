ATRESMEDIA abre el casting de '¡Quítate del medio!', adaptación del exitoso formato internacional Caught in the Middle

ATRESMEDIA busca a los primeros participantes de '¡Quítate del medio!', adaptación del espectacular concurso de éxito internacional creado por Talpa Studios. El formato, producido por Atresmedia en colaboración con Fremantle España, llegará a nuestro país tras triunfar en Países Bajos y comenzar su expansión internacional.

En '¡Quítate del medio!', una pareja de concursantes se sitúa en el centro de una gran arena circular mientras 100 oponentes avanzan hacia ellos con un objetivo claro: alcanzar el premio de 50.000 euros. Para evitarlo, los dos concursantes deberán responder correctamente a una serie de preguntas y, sobre todo, pensar como la mayoría para eliminar al mayor número posible de rivales antes de que lleguen al centro.

El concurso combina estrategia, intuición y conocimiento en una mecánica innovadora que convierte cada decisión en un momento clave. A medida que avanza la partida, la tensión aumenta y los oponentes se acercan cada vez más, poniendo a prueba la capacidad de los concursantes para anticipar cómo respondería el resto.

Con la apertura del casting, ATRESMEDIA inicia la búsqueda de concursantes dispuestos a enfrentarse a este gran reto y luchar por el premio final. Los interesados ya pueden inscribirse a través del formulario que encontrarás encima de este texto para formar parte de uno de los estrenos de entretenimiento más esperados.