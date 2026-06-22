Atresmedia lanza la campaña Contenido Familiar, que pone en valor la importancia de la diversidad familiar en la representatividad LGBTIQ+

El orgullo de hacer tele familiar… para todas las familias, reflejando la pluralidad real de nuestro país. Este es el punto de partida de Contenido Familiar, la nueva campaña que Atresmedia lanza con motivo de la celebración del mes del Orgullo LGTBIQ+, y con la que se pone en valor la importancia de la diversidad familiar en la representatividad LGTBIQ+.

Porque ser un grupo de comunicación líder y verdaderamente familiar es crear un espacio en el que reflejar todas las realidades y hacer que cada vez más personas se reconozcan en pantalla. Es lo que Atresmedia consigue en sus diferentes formatos y ficciones, construyendo historias que reflejan la pluralidad que existe; porque representar al colectivo también implica representar sus vínculos, sus relaciones y su contexto. Las familias que forman y de las que forman parte.

Contenido Familiar es una campaña que parte de uno de los conceptos más reconocibles del imaginario televisivo (la "tele familiar"), haciendo contenido familiar para todo tipo de familias. La pieza lo muestra a través de personajes e historias LGTBIQ+ del universo Atresmedia que ya son parte de la memoria audiovisual de varias generaciones: Mauri, Bea y Ezequiel de Aquí no hay quien viva; Luisita y Amelia de Amar es para siempre y #Luimelia; David y Fer de Física o química; Marta y Fina de Sueños de libertad; Paca y Cristina de Veneno; Jere y Meri de Mariliendre o la familia de Drag Race España.

Además, la campaña cuenta con la voz de la actriz Marta Belmonte, Marta de la Reina en Sueños de libertad, que junto con Alba Brunet dan vida a las "Mafin", una de las parejas LGTBIQ+ más queridas y populares de la ficción de nuestro país.

Esta nueva acción, que tendrá un largo recorrido desde este lunes a través de las diferentes ventanas televisivas, radiofónicas y digitales del Grupo, es una campaña inclusiva, plural y conectada con la realidad de toda la sociedad, que refuerza la responsabilidad de Atresmedia con los espectadores y que mantiene la coherencia con su modelo de televisión y la diversidad de sus contenidos. Con autenticidad, empatía y compromiso. Porque para Atresmedia, hacer contenido, series, cine o tele familiar es un orgullo. Y hacerlo para todas las familias es una convicción.

ATRESMEDIA: el orgullo de ser donde estamos todos

Con este mensaje, Atresmedia, grupo por el que cada día pasan millones de personas a través de sus canales, emisoras y plataformas, refuerza su compromiso de ser reflejo de la sociedad actual y referente en la apuesta por contenidos que promuevan la diversidad y ayuden a las personas a conectar con la realidad que les rodea.

En un mundo cada vez más abierto, dinámico y global en el que el espectador necesita de referentes sólidos para poder asumir y expresar libremente su identidad y preferencias, Atresmedia se posiciona como una ventana idónea para estar conectado a la realidad y a todas las posibilidades que ofrece el momento en el que vivimos.

Atresmedia es referente en la apuesta por contenidos que promuevan la diversidad en su programación y es que el Grupo ha puesto en marcha a lo largo de los últimos años diferentes proyectos que han ayudado a visibilizar la realidad de la diversidad sexual en nuestra sociedad.

Desde hace años, las series, programas e informativos de Atresmedia reflejan la realidad diversa y heterogénea de la sociedad española, siendo algunas de estas producciones un gran escaparate para su visibilidad: Mariliendre, FoQ. La nueva generación, Veneno, Las noches de Tefía, Vis a vis, La edad de la ira, Red Flags, Drag Race España, Física o Química, Sueños de libertad, Amar es para siempre, Reinas al rescate, Alba, Toy Boy, #Luimelia… hasta ofrecer la información más comprometida con la reivindicación de estos valores en los espacios informativos y de actualidad de todos sus canales y plataformas.